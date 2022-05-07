Оружие и разведка: США все активнее помогают Украине и все меньше опасаются России

Но потребность в пересмотре прежних подходов была продиктована также и новым этапом войны: битва за Донбасс создала потребность в тяжелых вооружениях, и в первую очередь в артиллерии, говорит Барронс.
"Скорее риторические угрозы"
Россия направляла США официальные ноты протеста против поставок оружия Украине, и за время войны Путин дважды намекал на применение ядерного оружия. Его министры предупреждали, что российские вооруженные силы будут уничтожать военные грузы НАТО на территории Украины.
Эти угрозы не остановили США и их союзников - НАТО лишь наращивает поставки. Глава МИД Британии Лиз Трасс отвергла аргументы тех, кто предлагает не поставлять тяжелые вооружения, чтобы не провоцировать Россию.
"На мой взгляд, бездействие - самая страшная провокация. Сейчас время для отваги, а не для осторожности", - сказала Трасс.
Запад все меньше опасается российской армии, потому что она оказалась гораздо менее боеспособной, чем предполагалось, отмечает Барронс, британский генерал в отставке.
Российская армия ослаблена, и значительная ее часть задействована в Украине - у Москвы просто недостаточно конвенциональной военной силы, чтобы напасть сейчас на НАТО.
Игнатиус из Washington Post предполагает, что после первого месяца войны эксперты в Вашингтоне пришли к выводу, что угрозы России не стоит рассматривать чересчур всерьез, потому что они не были подкреплены действием.
"Ресурсы России на пределе, и ее войска окажутся в реальной опасности, если она пойдет на эскалацию конфликта", - считает Игнатиус. Он говорит, что сил США в Европе достаточно, чтобы поддерживать Украину, не слишком беспокоясь о возможной эскалации со стороны России.
В середине апреля директор ЦРУ Уильям Бернс предупредил о другой опасности - возможном применении тактического ядерного боеприпаса со стороны России против Украины.
За такой сценарий высказывался, в частности, глава Чечни Рамзан Кадыров. Тактическим называют менее разрушительное ядерное оружие, созданное для применения на поле боя.
Глава ЦРУ, однако, подчеркивал, что у американской разведки нет данных о развертывании или перемещении вооружений, которые указывали бы на подготовку РФ к ядерному удару по Украине.
"Да, у России есть две тысячи тактических ядерных боеголовок, в десять раз больше, чем у США. Но вероятность использования этого оружия в Украине и особенно за пределами Украины невелика, потому что это просто очевидно не в интересах России", - говорит Барронс.
По его словам, такой удар не изменит хода конфликта, но, будучи первым применением ядерного оружия с конца Второй мировой войны, потрясет весь мир: "Следствием использования Россией тактического ядерного боеприпаса в Украине станет такой стратегический шок, который оставит Россию в кромешной тьме изоляции на целое поколение".
Кроме того, такой шаг только усилит сплочение НАТО, говорит эксперт. Поэтому он предполагает, что западные лидеры оценили эти риски и сделали собственные выводы насчет реальности угроз.
Игнатиус соглашается с этой оценкой - он считает, что российские угрозы формулируются очень расплывчато, а само по себе тактическое ядерное оружие вряд ли может изменить ход войны, так что его применение Россией не имеет никакого практического смысла.
"Это скорее риторические, чем реальные угрозы", - говорит Игнатиус.
Однако это не значит, что США и НАТО игнорируют риски эскалации.
Несмотря на обращения президента Украины Владимира Зеленского, администрация Байдена не ответила на призыв “закрыть небо над Украиной” - то есть ввести бесполетную зону. Эта мера стала бы шагом к прямому столкновению НАТО с Россией, по мнению многих специалистов.
"США по-прежнему очень четко говорят, что в их планы не входит активное участие в войне. США не отправляют войска на территорию Украины", - говорит Мазарр из корпорации RAND.
Эксперт напомнил о том, как во время Вьетнамской войны СССР поставлял Северному Вьетнаму оружие, которое напрямую использовалось для борьбы с армией США - и для убийства американских солдат. Российские специалисты обычно также указывают на поставки американского оружия моджахедам в Афганистане, которые использовали его против советской армии.
"Я думаю, что нынешнюю ситуацию нельзя назвать беспрецедентной, хотя США действительно оказывает значительную военную помощь Украине", - говорит Мазарр.