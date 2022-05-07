Оружие и разведка: США все активнее помогают Украине и все меньше опасаются России

О желании США видеть сильную и независимую Украину, полностью контролирующую всю свою территорию, заявил Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США.

Глава МИД Британии Лиз Трасс тоже обещала Киеву поддержку в полном освобождении всех оккупированных территорий.

Риторика лидеров стран НАТО действительно изменилась, сказал в разговоре с Русской службой Би-би-си генерал сэр Ричард Барронс, бывший глава Объединенного командования вооруженных сил Великобритании.

"Происходит усиление поддержки Украины, но оно основано на железном правиле - что это не перерастет в войну России и НАТО, - считает отставной генерал. - Это война России и Украины, но конфронтация между Западом и Россией".

В преддверие войны лидеры США и Великобритании предупреждали Москву, что вторжение в Украину дорого ей обойдется. Они имели в виду, что Запад готов ввести самые жесткие санкции и поставить украинской армии ограниченный набор оборонительных вооружений, которое осложнит продвижение российских сил.

Сэр Ричард называет этот подход провальным: он считает, что страны НАТО не сделали достаточно, чтобы предотвратить нападение России на Украину.

Однако после того, как российское наступление на Киев захлебнулось, позиция НАТО стала меняться.

"Мы увидели провал российской армии, и это создало возможность для более амбициозных целей", - говорит Барронс, подчеркивая, что вместо оборонительных вооружений Запад стал поставлять Украине оружие для самообороны.

Если прежде основным видом вооружений, отправляемых в Украину, были переносные противотанковые орудия и переносные средства ПВО, то новые поставки из стран НАТО включают ударные беспилотники, артиллерию, бронетехнику и военную авиацию.

В Вашингтоне появилась уверенность, что Украина способна не только защитить себя, но и добиться победы, сказал в интервью Би-би-си Майкл Мазарр, старший научный сотрудник американской корпорации RAND.

"Это траектория самой войны: когда российское наступление на Киев провалилось, и Россия перешла к операциям на юге и на востоке страны силами войск, которые уже понесли серьезные потери, контекст изменился", - говорит Мазарр.

Однако у нового, более активного подхода США была и другая причина - возмущение зверствами российской армии.

Свидетельства военных преступлений в Буче и Мариуполе вызвали сильную реакцию в США, сказал в разговоре с Би-би-си колумнист Washington Post Дэвид Игнатиус, часто использующий в своих колонках информацию от источников в разведке.

"И демократы, и республиканцы одинаково возмутились российским вторжением, и это дало администрации Байдена возможность вынести на голосование в Конгресс беспрецедентный пакет помощи в 33 млрд долларов", - говорит Игнатиус, недавно включенный в российские санкционные списки.

Если этот пакет будет одобрен, то общий объем военной помощи, полученной Украиной от США с начала вторжения, составит 46,6 млрд долларов. Это больше двух третей оборонного бюджета России на 2021 год.