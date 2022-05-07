Мобильным номерам в самопровозглашенных ДНР и ЛНР присвоили российский код +7

"С 7 мая 2022 года при совершении звонков и отправке SMS-сообщений абонентами донецких и луганских операторов связи с кодами нумерации +38071 и +38072 номер телефона будет отображаться в формате +7(949) и +7(959) соответственно", - сообщили в министерстве.

Российский код нумерации присвоят абонентам оператора "Феникс" в самопровозглашенной ДНР и "Лугаком" в самопровозглашенной ЛНР, говорится в заявлениях руководителей двух самопровозглашенных республик. Это единственные операторы, которые работают в этих регионах.

Абонентам не надо будет менять SIM-карты. После смены кода нумерации у них останется текущий номер, рассказали в министерстве цифрового развития РФ.

Абоненты смогут звонить внутри самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в Россию "по внутренним российским тарифам", отметили в ведомстве.

Замминистра цифрового развития РФ Дмитрий Ким сказал, что это решение стало "логичным продолжением реализации подписанных ранее договоров" о дружбе между Россией и двумя самопровозглашенными республиками.

По данным источников "Медузы", в середине мая в самопровозглашенных ДНР и ЛНР собираются провести референдумы о присоединении к России.