Cовбез ООН принял первое с начала войны заявление по Украине

Совет Безопасности ООН в пятницу, 6 мая, впервые с начала российского вторжения в Украину смог принять совместное заявление, посвященное войне, говорится в сообщении на сайте организации.
В опубликованном пресс-релизе говорится о "решительной поддержке усилий Генерального секретаря по поиску мирного решения войны в Украине". Совбез ООН также "выразил глубокую обеспокоенность по поводу поддержания мира и безопасности в Украине" и напомнил, что "все государства-члены в соответствии с Уставом ООН взяли на себя обязательство разрешать свои международные споры мирными средствами".
Текст заявления был подготовлен Норвегией и Мексикой, на момент написания новости ее полный текст еще не был опубликован.
Посредничество генсека ООН Гутерриша
Организация также "выразила решительную поддержку усилиям Генерального секретаря по поиску мирного решения войны в Украине". В апреле генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Этот визит прошел после поездки Гутерриша в Москву, где он общался с российским президентом Владимиром Путиным. Гутерришпредложил посредничество ООН и Красного Креста в эвакуации мирных жителей с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. В начале мая Гутерриш сообщили об эвакуации с "Азовстали" около 500 человек.
Российское вето в ООН
Для принятия резолюций Совету необходимы девять голосов и отсутствие вето со стороны постоянных членов Совбеза США, России, Китая, Франции или Великобритании, отмечает Reuters. На следующий день после начала войны Совбез попытался принять резолюцию, осуждающую российское вторжение в Украину, но Россия наложила на нее вето. Китай, Индия и ОАЭ тогда воздержались.
После этого другой орган - Генеральная Ассамблея ООН, состоящая из 193 членов, ни у одного из которых нет права вето - приняла две резолюции, в которых выразила сожаление по поводу "агрессии" России против Украины, потребовала прекращения боевых действий, вывода российских войск и обеспечения доступа к гражданскому населению для оказания помощи.
В поддержку документа, представленного 2 марта, проголосовали 141 из 193 государств-членов ООН. Против выступили пять стран: Россия, Беларусь, Эритрея, Северная Корея и Сирия. Еще 35 государств, включая Китай, воздержались.
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