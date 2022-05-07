Из-за сильного ветра в Красноярском крае пожары охватили больше 15 деревень

В двух районах в результате пожаров погибли люди. В Шарыповском районе в селе Никольск, по данным МЧС, двое погибших. В этом селе огонь охватил 20 строений. В Казачинском районе в селе Талажанка пожар затронул 18 строений, в том числе фельдшерско-акушерский пункт и детский сад. В МЧС сообщили, что в этом селе трое погибших, по данным СМИ, среди погибших — двое детей. По факту гибели людей возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.