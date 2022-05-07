Сб, 7.05.2022
Я 30 лет в отрасли [автоперевозок] и таких цен в Россию, как сейчас, не видел никогда. Александр Поцелуйко, председатель ассоциации грузовых перевозчиков Latvijas auto
Александр Поцелуйко, председатель ассоциации грузовых перевозчиков Latvijas auto

Из-за сильного ветра в Красноярском крае пожары охватили больше 15 деревень

ФОТО: AFP/SCANPIX

Спасатели МЧС России тушат пожары одновременно в 16 населенных пунктах Красноярского края - там горит более 200 различных строений. Об этом пишут на сайте краевого управления МЧС.

Пожары распространились из-за сильного ветра - до 40 м/с в некоторых районах. "Сильный ветер ускоряет распространение пожаров и препятствует ликвидации возгорания", - заявили в МЧС.

Огнем охвачены жилые дома, детские сады, фельдшерские пункты, пилорамы, садовые кооперативы. Самые массовые пожары в Уярском районе, где горят 50 зданий.

В двух районах в результате пожаров погибли люди. В Шарыповском районе в селе Никольск, по данным МЧС, двое погибших. В этом селе огонь охватил 20 строений. В Казачинском районе в селе Талажанка пожар затронул 18 строений, в том числе фельдшерско-акушерский пункт и детский сад. В МЧС сообщили, что в этом селе трое погибших, по данным СМИ, среди погибших — двое детей. По факту гибели людей возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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