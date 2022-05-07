За ограбление и обстрел дома резиновыми пулями три мужчины получили тюремный срок

По делу обвиняются трое мужчин за ограбление в крупном размере группой лиц и с использованием огнестрельного оружия, а также за приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия без соответствующего разрешения.

Суд каждому обвиняемому в отношении упомянутого преступления присудил лишение свободы на срок от семи лет до восьми лет и пяти месяцев. Одновременно одному обвиняемому в качестве окончательного наказания назначено лишение свободы на 21 год, так как он по другому уголовному делу в прошлом году был признан виновным в убийстве.

Согласно версии обвинения, мужчины отправились в некий частный дом, где, когда из дома вышел хозяин, выстрелили в него двумя резиновыми пулями из самодельно изготовленного охотничьего ружья. Потом они хозяину завязал руки и ноги и заклеили рот скотчем.

Обвиняемые из дома и гаража похитили разные вещи, например, мотоцикл, велосипед, триммер для травы, телевизор и другие вещи на общую сумму свыше 9054 евро.

Решение можно будет обжаловать в Курземском окружном суде.