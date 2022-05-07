Вс, 8.05.2022
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Наталья Синдеева, Основательница телеканала "Дождь"

За ограбление и обстрел дома резиновыми пулями трое мужчин получили тюремный срок

ФОТО: shutterstock.com

Курземский районный суд приговорил трех мужчин к тюремному заключению за ограбление и обстрел частного дома резиновыми пулями, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

По делу обвиняются трое мужчин за ограбление в крупном размере в группе лиц и с использованием огнестрельного оружия, а также за приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия без соответствующего разрешения.

Суд каждому обвиняемому в отношении упомянутого преступления назначил лишение свободы на срок от семи лет до восьми лет и пяти месяцев. Одновременно одному обвиняемому в качестве окончательного наказания назначено лишение свободы на 21 год, так как он по другому уголовному делу в прошлом году был признан виновным в убийстве.

Согласно версии обвинения, мужчины отправились в некий частный дом, где, когда из дома вышел хозяин, выстрелили в него двумя резиновыми пулями из самодельного охотничьего ружья. Потом они связали хозяину руки и ноги и заклеили рот скотчем.

Из дома и гаража обвиняемые похитили разные вещи - например, мотоцикл, велосипед, триммер для травы, телевизор и другое на общую сумму свыше 9054 евро.

Решение можно будет обжаловать в Курземском окружном суде.

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