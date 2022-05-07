Украина сегодня: эксперты о мобилизации, заявлении ООН, телефонный код ДНР и ЛНР

Все чаще появляется информация о возможной мобилизации в России - некоторые СМИ прогнозируют, что Путин объявит ее 9 мая, в День Победы. RUS TVNET собрал главные высказывания о потенциальной мобилизации - как, почему и зачем это может произойти, а главное - как может повлиять на ход войны и дальнейшую ситуацию в мире?

Совет Безопасности ООН впервые с начала российского вторжения в Украину смог принять совместное заявление, посвященное войне. В нем Совбез ООН выразил "глубокую обеспокоенность по поводу поддержания мира и безопасности в Украине".

Городок Попасная в Луганской области неожиданно стал лидером запросов в Google во многих странах. Почему за Попасную идут ожесточенные бои и какое значение она имеет для битвы в Донбассе - читайте по ссылке ниже.

Министерство цифрового развития РФ объявило, что абоненты мобильных операторов самопровозглашенных ДНР и ЛНР получат телефонный код российской системы нумерации +7.

Разговор с людьми, которые остались в оккупированном Херсоне и, несмотря на риск "расстрела за национализм", готовы рассказать всему миру истории, очевидцами которых они невольно стали.

Власти федеральной земли Берлин запретили флаги Украины и другую украинскую символику на акциях во время памятных мероприятий 8 и 9 мая, приравняв их к символике сепаратистов и России.