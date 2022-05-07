Сб, 7.05.2022
У памятника в парке Победы никто не похоронен. Когда люди идут возлагать туда цветы, они невольно становятся актерами пропагандистов. Арманд Рукс, глава Госполиции
Арманд Рукс, глава Госполиции

Арестович рассказал, сколько солдат должны погибнуть для кризиса в армии России

ФОТО: AFP/SCANPIX

Украинцам еще нужно много работать, чтобы победить в войне с Россией, отметил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович., сообщает агентство УНИАН.

Арестоич в Twitter написал, что исходя из довоенных расчетов кризис восприятия потерь в России начнется после 80000 погибших солдат. В настоящее время это количество более 25 000.

"Еще работать и работать", - написал Арестович.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back