Как действовала бы Рига в случае военного нападения?
У столицы есть план, как действовать, если начнется военное нападение, сообщает передача Латвийского телевидения Dienas ziņas.
У столицы есть план, как действовать, если начнется военное нападение, сообщает передача Латвийского телевидения Dienas ziņas.
Основной упор в этом случае будет сделан на информирование населения и эвакуацию, а не на убежища.
Эвакуацию населения обеспечат автобусы Rīgas satiksme и поезда.
В Риге практически нет инфраструктуры, где можно было бы укрыться в случае военного нападения. В собственности муниципалитета осталось лишь несколько подземных бункеров, которые в настоящее время служат другим целям. Также неясно и их техническое состояние.
В каждом районе Риги есть конкретные адреса, где бы собирались люди.
Линда Озола, заместитель председателя Рижской думы, сказала: "Наши ресурсы в случае эвакуации в основном это Rīgas satiksme и сотрудничество с Latvijas dzelzceļš. Если вопрос в том, можем ли мы эвакуировать всю Ригу, давайте будем объективными, мы осознаем, что это значит".
Самоуправление точно знает количество автобусов и троллейбусов в своем хозяйстве. В кризисной ситуации будет решаться, как именно распределить эти ресурсы. Также собрана информация о тех рижанах, которые живут в социальных домах, домах престарелых, детских домах.
Видео: Сюжет передачи на латышском языке
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