Как действовала бы Рига в случае военного нападения?

Основной упор в этом случае будет сделан на информирование населения и эвакуацию, а не на убежища.

В Риге практически нет инфраструктуры, где можно было бы укрыться в случае военного нападения. В собственности муниципалитета осталось лишь несколько подземных бункеров, которые в настоящее время служат другим целям. Также неясно и их техническое состояние.

В каждом районе Риги есть конкретные адреса, где бы собирались люди.

Линда Озола, заместитель председателя Рижской думы, сказала: "Наши ресурсы в случае эвакуации в основном это Rīgas satiksme и сотрудничество с Latvijas dzelzceļš. Если вопрос в том, можем ли мы эвакуировать всю Ригу, давайте будем объективными, мы осознаем, что это значит".

Самоуправление точно знает количество автобусов и троллейбусов в своем хозяйстве. В кризисной ситуации будет решаться, как именно распределить эти ресурсы. Также собрана информация о тех рижанах, которые живут в социальных домах, домах престарелых, детских домах.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке