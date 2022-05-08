"Они не виноваты в этой войне": как "Уимблдон" попал под шквал критики из-за отстранения теннисистов из России и Беларуси

"Не должно быть ни флага, ни вывески, ничего, связанного с упоминанием России или Беларуси - ни на корте, ни на площадке соревнований", - пояснили в пресс-службе.

"Нарушение прав человека"

Российская и белорусская федерации тенниса резко осудили решение руководства "Уимблдона" об отстранении своих спортсменов от соревнований.

"Это нарушение прав человека, нонсенс, - заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. - В теннисе все нас поддерживают, но не Англия. Мы дали этот вопрос международникам на проработку".

Белорусская теннисная федерация обвинила организаторов турнира в "политике двойных стандартов" и "дискриминации спортсменов по национальному признаку".

"На протяжении всей теннисной истории в мире происходили вооруженные конфликты - в Иране, Афганистане, Сирии, Югославии и других странах, - говорится в заявлении федерации, - но никогда до настоящего момента организаторы турниров не отстраняли от участия спортсменов из США, Великобритании и других стран, а другие спортсмены не подталкивали общественность к разделению теннисистов по национальному признаку".

В комментарии Русской службе Би-би-си председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Рутенко отметил, что федерация неоднократно предлагала помощь и поддержку спортсменам из Украины, но безрезультатно.

"Мы готовы предоставить корты, проживание и всю теннисную инфраструктуру нашей страны, - заявил Рутенко. - Поскольку с украинскими представителями не было возможности общаться, мы пытались выстроить коммуникацию через международные структуры, однако ответа не последовало".

В федерации также добавили, что на данный момент консультируются с международными юридическими компаниями по спортивному праву. На вопрос о том, есть ли у спортсменов шанс принять участие предстоящем "Уимблдоне", в федерации не дали однозначного ответа, объяснив это "личными решениями международных спортивных структур".

Кто попадет под запрет?

Под запрет на участие в "Уимблдоне" попали по меньшей мере 17 теннисистов из Беларуси и России, включая вторую ракетку мира Даниила Медведева и восьмую ракетку Андрея Рублева.

Среди женщин запрет коснётся белорусских теннисисток Арины Соболенко и Виктории Азаренко (4-я и 18-я ракетки мира), а также россиянок Анастасии Павлюченковой, Дарьи Касаткиной и Вероники Кундерметовой - все они находятся в топ-30 рейтинга WTA.

"В причинах нашего недопуска на турнир нет никакого смысла и никакой логики, - заявил российский теннисист Андрей Рублев. - То, что происходит сейчас, это полная дискриминация".

"Если есть какое-то заявление, которое нам нужно подписать, и плюс к этому отдать все призовые на гуманитарную помощь - семьям, детям, которые страдают, - мы готовы это сделать", - добавил Рублев.

Комментируя войну в Украине, чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев ограничился обтекаемыми формулировками: он сказал, что выступает за мир и хочет продвигать теннис в своей стране (с 2018 года Медведев живет в Монако).

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко заявила, что не понимает доводов организаторов "Уимблдона", Арина Соболенко отказалась комментировать этот вопрос.

Позиция украинской стороны

25-я ракетка мира, украинка Элина Свитолина потребовала от теннисных ассоциаций при необходимости отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в других теннисных соревнованиях, как это сделал "Уимблдон".

"Мы требуем от WTA, ATP и ITF убедиться в том, чтобы представляющие Беларусь и Россию игроки ответили на следующие вопросы: поддерживают ли они российское и белорусское вторжение в Украину и происходящие там военные действия, поддерживают ли они режим Лукашенко и Путина"? - написала Свитолина у себя в "Твиттере".

"Приходит время, когда молчание становится предательством, и это время настало", - добавила она.

Вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин назвал решение руководства "Уимблдона" правильным.