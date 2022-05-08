Вс, 8.05.2022
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Анастасия Орешникова, учительница

"Россияне против войны": по всему миру анонсированы антивоенные акции

ФОТО: Reuters/ScanPix

8 и 9 мая в разных городах мира анонсированы антивоенные акции в поддержку Украины, которые организуют российские диаспоры. Об этом RUS TVNET сообщили организаторы. 

"Мы, граждане России, не в силах спокойно реагировать на готовящийся праздник 9 мая, смысл которого окончательно исказила чудовищная война в Украине. Память наших предков, которые боролись против фашизма, сегодня позорнейшим образом опорочена, и мы испытываем горе и возмущение по этому поводу.

Год за годом Путин менял смысл этого праздника, превращая лозунг "никогда снова" в "можем повторить", а тихую скорбь - в громкое "победобесное" веселье.

И в этот раз этот глумливый громкий праздник, давно превратившийся в кровожадное веселье вместо скорби, подобно пиру во время чумы пройдет прямо во время позорной и кровопролитной войны в Украине", - написали организаторы антивоенных акций в своем обращении.

Представители российской диаспоры отмечают, что выступают категорически против войны в Украине: "По всему миру мы выйдем и скажем свое решительное "Нет войне! Нет Путину!".

Россияне не поддерживают эту войну. Россия будет свободной!".

Акции протеста анонсированы в Варшаве, Лондоне, Берлине, Стокгольме, Кракове и других городах.

Больше информации об акциях протеста можно найти здесь

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