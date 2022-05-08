"Россияне против войны": по всему миру анонсированы антивоенные акции
8 и 9 мая в разных городах мира анонсированы антивоенные акции в поддержку Украины, которые организуют российские диаспоры. Об этом RUS TVNET сообщили организаторы.
8 и 9 мая в разных городах мира анонсированы антивоенные акции в поддержку Украины, которые организуют российские диаспоры. Об этом RUS TVNET сообщили организаторы.
"Мы, граждане России, не в силах спокойно реагировать на готовящийся праздник 9 мая, смысл которого окончательно исказила чудовищная война в Украине. Память наших предков, которые боролись против фашизма, сегодня позорнейшим образом опорочена, и мы испытываем горе и возмущение по этому поводу.
И в этот раз этот глумливый громкий праздник, давно превратившийся в кровожадное веселье вместо скорби, подобно пиру во время чумы пройдет прямо во время позорной и кровопролитной войны в Украине", - написали организаторы антивоенных акций в своем обращении.
Представители российской диаспоры отмечают, что выступают категорически против войны в Украине: "По всему миру мы выйдем и скажем свое решительное "Нет войне! Нет Путину!".
Россияне не поддерживают эту войну. Россия будет свободной!".
Акции протеста анонсированы в Варшаве, Лондоне, Берлине, Стокгольме, Кракове и других городах.
Больше информации об акциях протеста можно найти здесь.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!