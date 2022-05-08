Вс, 8.05.2022
С самого начала войны страны Балтии первыми поддержали Украину и оружием, и дипломатией. Владимир Зеленский, президент Украины
Владимир Зеленский, президент Украины
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"В этом году мы говорим "Никогда снова" иначе": Зеленский записал обращение ко Дню памяти и примирения

Президент Украины Владимир Зеленский ФОТО: https://www.facebook.com/zelenskiy.official

Президент Украины Владимир Зеленский записал специальное обращение ко Дню памяти и примирения, который отмечается в Украине 8 мая.

Видео снято на фоне разрушенных и частично сгоревших домов в Бородянке Киевской области. Видео - черно-белое. В начале обращения Зеленский спрашивает: "Может ли стать черно-белой весна?"

"В этом году мы говорим "Никогда снова" иначе. Мы слышим "Никогда снова" иначе.

Это звучит болезненно, жестоко. Без восклицания, а со знаком вопроса. Вы говорите: никогда снова? Расскажите об этом Украине. (…)

24 февраля слово "никогда" стерли. Расстреляли и разбомбили. Сотнями ракет в 4 утра, которыми разбудили всю Украину. Мы услышали страшные взрывы. Мы услышали: снова. Из этого лозунга выбросили слово "никогда". Ампутировали во время так называемой спецоперации. Вонзили нож в сердце и, глядя в глаза, сказали:

"Это не мы!". Замучили со словами "не все так однозначно". Убили "Никогда снова", сказав: "Можем повторить",

- приводит слова Зеленского Русская служба BBC.

Видео: Обращение Владимира Зеленского

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