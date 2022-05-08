Вс, 8.05.2022
Страшно себе произнести: "Все, я переехала". И потом даже некуда, нет такой идеи. Я в этой поездке переживаю наше закрытие гораздо легче, чем если бы я там осталась/ Наталья Синдеева, Основательница телеканала "Дождь"
Наталья Синдеева, Основательница телеканала "Дождь"

Россия и Украина объявили об уничтожении военной техники друг друга в Черном море

ФОТО: Reuters/ScanPix

Минобороны РФ заявило, что в ночь на 8 мая у острова Змеиного в Черном море были уничтожены два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24 воздушных сил Украины, пишет "Медуза".

В министерстве также заявили об уничтожении в районе Одессы украинского корвета.

Представитель администрации Одесской области Сергей Братчук заявил, в свою очередь, что у Змеиного были уничтожены российски вертолет и три катера. По его словам, в результате погибли не менее 40 российских военнослужащих.

Независимых сообщений о происходившем у острова Змеиный в последние сутки нет.

В условиях войны невозможно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта. 

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