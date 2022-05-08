Россия и Украина объявили об уничтожении военной техники друг друга в Черном море

В министерстве также заявили об уничтожении в районе Одессы украинского корвета.
Представитель администрации Одесской области Сергей Братчук заявил, в свою очередь, что у Змеиного были уничтожены российски вертолет и три катера. По его словам, в результате погибли не менее 40 российских военнослужащих.
Независимых сообщений о происходившем у острова Змеиный в последние сутки нет.
В условиях войны невозможно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.
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