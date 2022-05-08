Россия и Украина объявили об уничтожении военной техники друг друга в Черном море

В министерстве также заявили об уничтожении в районе Одессы украинского корвета.

Представитель администрации Одесской области Сергей Братчук заявил, в свою очередь, что у Змеиного были уничтожены российски вертолет и три катера. По его словам, в результате погибли не менее 40 российских военнослужащих.

Независимых сообщений о происходившем у острова Змеиный в последние сутки нет.

В условиях войны невозможно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.