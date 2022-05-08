"Мы не сидим дома с висящими российскими флагами". Как принимают беженцев в Даугавпилсе?

До начала мая в государственных и муниципальных жилищах Даугавпилса размещались 439 мирных жителей из Украины. Это фактическое количество военных беженцев, а не зарегистрированных, подчеркнули в городской думе.

Рута Велика, руководитель рабочей группы по приему украинцев, так говорит о ситуации в Даугавпилсе: "Наши потенциальные возможности намного меньше, чем государство хочет определить для нас на данный момент.

Если не ошибаюсь, государство говорило, что мы должны принять до 1750 человек, но вместимость такая, какая есть. Мы и так с трудом вмещаем пять сотен людей, потому что у нас заполнены общежития.

Все места, где мы можем попытаться разместить их, заполнены. Есть небольшая часть жителей, которые берут к себе военных беженцев".

Велика указывает, что одной из причин может быть финансовое положение жителей Даугавпилса. Она также подчеркивает, что в основном местные жители размещают своих украинских родственников или знакомых.

"Мы часто слышим, что Даугавпилс прокремлевский, но это не так. Мы не кричим, что мы против [войны], но мы работаем и делаем.

У нас в Даугавпилсе все хорошо с этим. Нет такого, что все сидим дома с вывешенными российскими флагами, слушаем Путина и поем гимн России", - отметила она.

Илзе Онзуле, которая отвечает за образование приезжих украинцев в Даугавпилсе, говорит: "В настоящее время в наших школах учится 41 ученик, количество учеников меняется - ученики приезжают или уезжают. В детсадах около 40 детей разного возраста".

Например, в Даугавпилсской 10-й средней школе учится 21 украинский школьник. Это было первое учебное заведение в Даугавпилсе, которое начало принимать школьников из Украины.