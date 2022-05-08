"Мы не сидим дома с висящими российскими флагами". Как принимают беженцев в Даугавпилсе?
В Даугавпилсе только небольшая часть населения готова принять украинских военных беженцев, сообщает Латвийское радио.
В Даугавпилсе только небольшая часть населения готова принять украинских военных беженцев, сообщает Латвийское радио.
До начала мая в государственных и муниципальных жилищах Даугавпилса размещались 439 мирных жителей из Украины. Это фактическое количество военных беженцев, а не зарегистрированных, подчеркнули в городской думе.
Рута Велика, руководитель рабочей группы по приему украинцев, так говорит о ситуации в Даугавпилсе: "Наши потенциальные возможности намного меньше, чем государство хочет определить для нас на данный момент.
Все места, где мы можем попытаться разместить их, заполнены. Есть небольшая часть жителей, которые берут к себе военных беженцев".
Велика указывает, что одной из причин может быть финансовое положение жителей Даугавпилса. Она также подчеркивает, что в основном местные жители размещают своих украинских родственников или знакомых.
"Мы часто слышим, что Даугавпилс прокремлевский, но это не так. Мы не кричим, что мы против [войны], но мы работаем и делаем.
У нас в Даугавпилсе все хорошо с этим. Нет такого, что все сидим дома с вывешенными российскими флагами, слушаем Путина и поем гимн России", - отметила она.
Илзе Онзуле, которая отвечает за образование приезжих украинцев в Даугавпилсе, говорит: "В настоящее время в наших школах учится 41 ученик, количество учеников меняется - ученики приезжают или уезжают. В детсадах около 40 детей разного возраста".
Например, в Даугавпилсской 10-й средней школе учится 21 украинский школьник. Это было первое учебное заведение в Даугавпилсе, которое начало принимать школьников из Украины.
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