Украина сегодня: подготовка к 9 мая, бомба в школе, беженцы в Даугавпилсе

Президент Украины Владимир Зеленский записал специальное обращение ко Дню памяти и примирения, который отмечается в Украине 8 мая. "В этом году мы говорим "Никогда снова" иначе. Мы слышим "Никогда снова" иначе", - сказал он.

Также сегодня и завтра по всему миру прошли или пройдут антивоенные акции в поддержку Украины, которые организуют российские диаспоры. Об этом RUS TVNET сообщили организаторы.

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Украины с "общим праздником" Победы в Великой Отечественной войне и пожелал им "мирного и справедливого будущего".

Офицер разведывательного управления Илья Самойленко, находящийся на территории "Азовстали", 8 мая провел пресс-конференцию в режиме онлайн. В начале брифинга выступил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь, а затем Самойленко отвечал на вопросы по-английски.

Минобороны РФ заявило, что в ночь на 8 мая у острова Змеиный в Черном море были уничтожены два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. Представитель администрации Одесской области Сергей Братчук заявил, в свою очередь, что у Змеиного были уничтожены российский вертолет и три катера. По его словам, в результате погибло не менее 40 российских военнослужащих.

В результате авиаудара по школе в поселке Белогоровка в Луганской области, по предварительным данным, могли погибнуть 60 человек, утверждает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который после начала военных действий РФ на территории Украины вступил в ряды территориальной обороны, чтобы защищать свою страну, сейчас просит поддержки. Он просит подписать петицию к ООН.

В Даугавпилсе только небольшая часть населения готова принять украинских военных беженцев, сообщает Латвийское радио. До начала мая в государственных и муниципальных жилищах Даугавпилса размещались 439 мирных жителей из Украины. Это фактическое количество военных беженцев, а не зарегистрированных, подчеркнули в городской думе.