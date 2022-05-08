Пн, 9.05.2022
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Владимир Зеленский, президент Украины

США объявили о новых санкциях - против Первого канала, НТВ и "России-1"

Первый канал ФОТО: -

Соединенные Штаты Америки после встречи G7 объявили о новых санкциях в отношении России и Беларуси.

"США введут санкции в отношении трех самых просматриваемых, прямо или косвенно контролируемых государством телеканалов - акционерного общества "Первый канал", телестанции "Россия-1", акционерного общества "Телекомпания НТВ", - говорится в заявлении Белого дома.

Этим российским телеканалам будет запрещен доступ к американскому рекламному рынку и технологиям для производства контента, сообщает CNN.

Новые американские санкции также включают:

  • Запрет на экспорт товаров в ряде отраслей, в том числе, атомной промышленности;
  • Под санкции попадают 2,6 тыс. официальных лиц из России и Беларуси;
  • Среди вновь внесенных в санкционные список: топ-менеджеры Сбера и Газпромбанка;
  • Запрет для американских компаний оказывать россиянам консалтинговые, рекламные и бухгалтерские услуги.

Соединенные Штаты ввели блокирующие санкции против Московского индустриального банка и ряда подконтрольных ему организаций, а также руководства Сбербанка и Газпромбанка, следует из сообщения Управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC).

По данным Белого дома, под санкции США попали восемь членов руководства Сбербанка, в том числе зампред Сбербанка Белла Златкис, первый зампредседателя правления Кирилл Царев, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Наталья Алымова.

В санкционный список включены и 27 руководителей Газпромбанка. В списке значатся и уже находившиеся под санкциями США председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов и глава "Газпрома" Алексей Миллер.

При этом сам Газпромбанк, как уточнили представители Белого дома, под санкции не попадает.

"Мы не замораживаем его активы и не блокируем счета, но подаем сигнал, что Газпромбанк не будет надежным прикрытием", - подчеркнули в администрации Байдена.

В санкционный список также внесены более 2500 российских военных, им запрещен въезд в США, пишет РБК.

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