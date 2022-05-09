Пн, 9.05.2022
Мы часто слышим, что Даугавпилс прокремлевский, но это не так. Мы не кричим, что мы против войны, но мы работаем и делаем. У нас в Даугавпилсе все хорошо с этим. Рута Велика, руководитель рабочей группы по приему украинцев
Рута Велика, руководитель рабочей группы по приему украинцев
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  • Прогноз Василисы Володиной на май 2022 года для каждого знака Зодиака: от звездного часа до серьезного риска

Прогноз Василисы Володиной на май 2022 года для каждого знака Зодиака: от звездного часа до серьезного риска

Недавно известный российский астролог Василиса Володина на своей странице в Instagram перечислила самые важные даты последнего месяца весны - те, что "способны ощутимо менять ситуацию, саму атмосферу вокруг нас", а теперь она составила прогноз на май 2022 года для представителей каждого знака Зодиака.

Овен

Начинается новая глава вашей жизни, в которой желания и намерения пока несколько превосходят текущие возможности. Основная тема мая - диссонанс между необходимым образом жизни и наличием денежных знаков, которые должны его обеспечивать. Но… назвался груздем - полезай в кузов, ничего не поделаешь.

Телец

Личная жизнь норовит подкинуть судьбоносные сюрпризы. Например, вероятны ситуации, когда любимый человек, доведенный чем-то до крайности, совершает необдуманные поступки. Или появляется гротескное новое знакомство, путающее все благопристойные планы. При этом вам не захочется сочувствовать и проникновенно решать чужие проблемы. Вы предпочтете наблюдать со стороны максимально отстраненно.

Близнецы

Никто не смеет обвинять вас в эгоизме, даже если львиную долю месяца вы посвятите своим ощущениям. Покажется, что организм сам начал экономить силы и отказывается сражаться за успешный исход. Предпочитает тихо брести теми дорогами, что уже есть. Да и самочувствие может недвусмысленно просигналить, что погоня за лучшей жизнью бьет по здоровью. Не бойтесь замедлиться!

Рак

Месяц обещает важные свершения, связанные с вашим подлинным призванием. Некоторое время назад вы впервые нащупали новую миссию для себя или получили некие знания и вот сейчас готовы применить все это практически. Представая в образе проповедника, спасителя и миссионера, не слишком задирайте нос, пожалуйста. Это будет уместно только после получения конкретных результатов.

Лев

Даже в тех делах, которые планировались как коллективные, будьте готовы справляться самостоятельно. Ваш поединок один на один с проблемой будет осложняться тем, что истории у вопроса как бы и нет вовсе - каждый шаг вы делаете впервые, идете на ощупь и опереться пока не на что. Именно так рождаются самые важные навыки и приобретается главный опыт в жизни.

Дева

Начало месяца располагает к тому, чтобы открыто заявить о своей позиции. Вам предстоит общаться с большим количеством людей, но не поддавайтесь их мнению, отстаивайте свое. В течение всего мая вы будете ощущать, что наконец-то вы на своем месте и делаете свое, самое правильное дело. С 10-го мая придется еще и переделывать за кем-то. Требуется осторожность в поездках. Внезапно расстроить могут соседи или близкие родственники.

Весы

В мае Весам предстоит посмотреть на себя глазами окружающих. Гораздо легче любить себя, купаясь в чьем-то внимании. Близкие люди как будто превращаются в зеркало, в котором внезапно узнаются ваши собственные поступки, завоевания и ошибки. Но основными событиями месяца, конечно, станут важные знакомства, которые - как знать - могут принести и легкую симпатию, и настоящую любовь.

Скорпион

Май будет хорош как минимум потому, что вы будете получать огромное удовольствие от того, что делаете. Отдавайтесь целиком и полностью приятному процессу, но планировать его лучше заранее. Ибо, оставшись без четких планов наедине со своей бурлящей энергией, Скорпион способен не на шутку разозлиться. А поводов для этого на последней неделе месяца будет и так предостаточно.

Стрелец

Важный месяц, который до октября значительно смещает фокус вашего внимания с необходимости решать базовые вопросы к более возвышенным. Появятся возможности не из числа "надо чтобы выжить", а те, что помогут почувствовать себя настоящим творцом собственной реальности. Требуется умение демонстрировать уверенность в себе и готовность в очередной раз шагнуть за пределы зоны комфорта.

Козерог

Май в очередной раз кардинальным образом поменяет ваше видение будущего, во многом за счет странного поведения тех, кого вы считали надежными, влиятельными и сильными - это могут быть друзья, начальники, покровители. Та самая "крыша", на которую вы полагались еще недавно, начинает сильно подтекать. Главное - чтобы это стало не вашей проблемой, а подтолкнуло к поиску самостоятельных решений.

Водолей

Конец весны 2022 года может стать как вашим звездным часом (без преувеличения), так и подвергнуть серьезному риску потерять многое. Во второй декаде месяца появятся незаурядные обстоятельства и шансы показать, чего вы стоите на самом деле. Но устраивать этот "парад гордости" нужно аккуратно, без пофигизма и сняв корону, царапающую потолок. Предельная собранность и серьезность помогут разорвать замкнутый круг, который тяготил вас очень давно.

Рыбы

Очень-очень ответственный период времени начинается у вас сейчас. Ближайшие полгода будут первой пробой того, что вы задумали в своей новой жизни. Именно сейчас нужно опробовать эти идеи, попытаться реализовать хотя бы часть из них для того, чтобы к осени изучить собственные ограничения и доработать идею. Не упустите также финансовые шансы, которых сейчас точно больше, чем кажется.

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