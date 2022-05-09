Прогноз Василисы Володиной на май 2022 года для каждого знака Зодиака: от звездного часа до серьезного риска

Лев

Даже в тех делах, которые планировались как коллективные, будьте готовы справляться самостоятельно. Ваш поединок один на один с проблемой будет осложняться тем, что истории у вопроса как бы и нет вовсе - каждый шаг вы делаете впервые, идете на ощупь и опереться пока не на что. Именно так рождаются самые важные навыки и приобретается главный опыт в жизни.

Дева

Начало месяца располагает к тому, чтобы открыто заявить о своей позиции. Вам предстоит общаться с большим количеством людей, но не поддавайтесь их мнению, отстаивайте свое. В течение всего мая вы будете ощущать, что наконец-то вы на своем месте и делаете свое, самое правильное дело. С 10-го мая придется еще и переделывать за кем-то. Требуется осторожность в поездках. Внезапно расстроить могут соседи или близкие родственники.

Весы

В мае Весам предстоит посмотреть на себя глазами окружающих. Гораздо легче любить себя, купаясь в чьем-то внимании. Близкие люди как будто превращаются в зеркало, в котором внезапно узнаются ваши собственные поступки, завоевания и ошибки. Но основными событиями месяца, конечно, станут важные знакомства, которые - как знать - могут принести и легкую симпатию, и настоящую любовь.

Скорпион

Май будет хорош как минимум потому, что вы будете получать огромное удовольствие от того, что делаете. Отдавайтесь целиком и полностью приятному процессу, но планировать его лучше заранее. Ибо, оставшись без четких планов наедине со своей бурлящей энергией, Скорпион способен не на шутку разозлиться. А поводов для этого на последней неделе месяца будет и так предостаточно.

Стрелец

Важный месяц, который до октября значительно смещает фокус вашего внимания с необходимости решать базовые вопросы к более возвышенным. Появятся возможности не из числа "надо чтобы выжить", а те, что помогут почувствовать себя настоящим творцом собственной реальности. Требуется умение демонстрировать уверенность в себе и готовность в очередной раз шагнуть за пределы зоны комфорта.

Козерог

Май в очередной раз кардинальным образом поменяет ваше видение будущего, во многом за счет странного поведения тех, кого вы считали надежными, влиятельными и сильными - это могут быть друзья, начальники, покровители. Та самая "крыша", на которую вы полагались еще недавно, начинает сильно подтекать. Главное - чтобы это стало не вашей проблемой, а подтолкнуло к поиску самостоятельных решений.

Водолей

Конец весны 2022 года может стать как вашим звездным часом (без преувеличения), так и подвергнуть серьезному риску потерять многое. Во второй декаде месяца появятся незаурядные обстоятельства и шансы показать, чего вы стоите на самом деле. Но устраивать этот "парад гордости" нужно аккуратно, без пофигизма и сняв корону, царапающую потолок. Предельная собранность и серьезность помогут разорвать замкнутый круг, который тяготил вас очень давно.

Рыбы

Очень-очень ответственный период времени начинается у вас сейчас. Ближайшие полгода будут первой пробой того, что вы задумали в своей новой жизни. Именно сейчас нужно опробовать эти идеи, попытаться реализовать хотя бы часть из них для того, чтобы к осени изучить собственные ограничения и доработать идею. Не упустите также финансовые шансы, которых сейчас точно больше, чем кажется.