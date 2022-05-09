Онлайн ⟩ 9 мая: Путин не объявил мобилизацию, у памятника в Пардаугаве задержаны несколько человек
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В этом году из-за военных действий в Украине 9 мая в Латвии объявлено днем памяти жертв в Украине, а публичные мероприятия, прославляющие оккупацию Латвии СССР или выражающие поддержку России, несовместимы со статусом траурного дня. Весь день 9 мая RUS TVNET оперативно освещает происходящее в Латвии и за рубежом с фото-, видеоматериалами и реакциями.
Никаких официальных мероприятий 9 мая в Латвии не заявлено. Власти попросили жителей не собираться у монумента в парке Победы в Риге, в парке Дубровина в Даугавпилсе и пр. Глава Госполиции Арманд Рукс заявил, что собравшиеся в парке будут восприняты, как поддерживающие агрессию в Украине, а пропагандисты "покажут их, как сторонников России". Первые лица страны в последнее время активно высказываются за демонтаж памятника. Тем временем в России прошел традиционный военный парад - без единого зарубежного гостя и, слава богу, без официального объявления войны Украине и мобилизации.
Речь Путина на праздновании 9 мая в Москве закончилась. Ни мобилизации, ни войны Украине не объявлено
Галерея: 9 мая 2022 года в Риге
Нарушения к 11:00
По подсчетам полиции, к 11 часам памятник в Пардаугаве посетили около 300 человек. Полиция констатировала отдельные случаи, когда люди прикрепляли георгиевские ленточки или значки.
- Один человек пытался через громкоговоритель проиграть гимн России.
- Констатирован случай, когда человек надел пиджак с медалями.
- В Кенгарагсе остановили автомобиль, на котором в форме буквы V были приклеена георгиевская лента.
- У памятника в Пардаугаве задержан человек, который громко поздравлял присутствующих с 9 мая.
Мужчина на русском языке кричал "С праздником" и Ура!". Несколько присутствующих в ответ тоже выкрикнули "Ура!".
"Эмоции жителей и желание выразить свою позицию по поводу России понятны, однако призываем жителей не вступать в хулиганские и провокационные действия, в том числе в повреждение имущества", - отметили в Госполиции.
После переговоров с полицией вышеупомянутые действия были прекращены, а запрещенные символы - сняты.
В участок доставлены два человека. Одна женщина была задержана за использование георгиевской ленты и нежелание прекратить нарушение, а еще один человек - за пребывание в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и мелкое хулиганство.
Из-за скопления людей в парке Победы образуются пробки в направлении центра. Также интенсивное движение наблюдается на Вантовом мосту, который используется для объезда пробок.
Так монумент Победы в Пардаугаве выглядел в воскресенье, 8 мая:
Полиция сегодня работает в особом режиме
Госполиция совместно с другими службами безопасности и самоуправлениями разработала план обеспечения общественного порядка и безопасности 9 мая.
Полиция будет следить за передвижением людей у памятника в парке Победы в Риге и его окрестностях, чтобы предотвратить риски скопления. Окрестности памятника будут огорожены барьерами с целью более эффективного контроля потоков людей.
Зеленский: "Совсем скоро в Украине будет два Дня Победы. А у кого-то не останется ни одного".
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал поздравление с Днем Победы.
"Мы бьемся за свободу для своих детей, а значит, победим. Мы никогда не забудем то, что сделали наши предки во Второй мировой войне, в которой погибли более восьми миллионов украинцев. И совсем скоро в Украине будет два Дня Победы. А у кого-то не останется ни одного", - сказал он в видеоролике.
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