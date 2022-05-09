В этом году из-за военных действий в Украине 9 мая в Латвии объявлено днем памяти жертв в Украине, а публичные мероприятия, прославляющие оккупацию Латвии СССР или выражающие поддержку России, несовместимы со статусом траурного дня. Весь день 9 мая RUS TVNET оперативно освещает происходящее в Латвии и за рубежом с фото-, видеоматериалами и реакциями.

Никаких официальных мероприятий 9 мая в Латвии не заявлено. Власти попросили жителей не собираться у монумента в парке Победы в Риге, в парке Дубровина в Даугавпилсе и пр.

Несмотря на это люди собрались, пусть и не так массово, как это было в предыдущие годы.

Тем не менее все проходит мирно, задержанных крайне мало.

Первые лица страны в последнее время активно высказываются за демонтаж памятника. И сегодня стало известно, что коалиция согласилась поддержать поправки к закону, которые призваны устранить юридические препятствия для сноса памятника в Пардаугаве, в парке Победы.

Тем временем в России прошел традиционный военный парад - без единого зарубежного гостя и, слава богу, без официального объявления войны Украине и мобилизации.