Онлайн ⟩ 9 мая: Путин не объявил мобилизацию, в Латвии все проходит спокойно
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В этом году из-за военных действий в Украине 9 мая в Латвии объявлено днем памяти жертв в Украине, а публичные мероприятия, прославляющие оккупацию Латвии СССР или выражающие поддержку России, несовместимы со статусом траурного дня. Весь день 9 мая RUS TVNET оперативно освещает происходящее в Латвии и за рубежом с фото-, видеоматериалами и реакциями.
Никаких официальных мероприятий 9 мая в Латвии не заявлено. Власти попросили жителей не собираться у монумента в парке Победы в Риге, в парке Дубровина в Даугавпилсе и пр.
Несмотря на это люди собрались, пусть и не так массово, как это было в предыдущие годы.
Тем не менее все проходит мирно, задержанных крайне мало.
Первые лица страны в последнее время активно высказываются за демонтаж памятника. И сегодня стало известно, что коалиция согласилась поддержать поправки к закону, которые призваны устранить юридические препятствия для сноса памятника в Пардаугаве, в парке Победы.
Тем временем в России прошел традиционный военный парад - без единого зарубежного гостя и, слава богу, без официального объявления войны Украине и мобилизации.
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