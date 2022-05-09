Онлайн ⟩ 9 мая в Латвии и мире: Путин не объявил мобилизацию и войну Украине

В этом году из-за военных действий в Украине 9 мая в Латвии объявлено днем памяти жертв в Украине, а публичные мероприятия, прославляющие оккупацию Латвии СССР или выражающие поддержку России, несовместимы со статусом траурного дня. Весь день 9 мая RUS TVNET оперативно освещает происходящее в Латвии и за рубежом с фото-, видеоматериалами и реакциями.

Никаких официальных мероприятий 9 мая в Латвии не заявлено. Власти попросили жителей не собираться у монумента в парке Победы в Риге, в парке Дубровина в Даугавпилсе и пр. Глава Госполиции Арманд Рукс заявил, что собравшиеся в парке будут восприняты, как поддерживающие агрессию в Украине, а пропагандисты "покажут их, как сторонников России". Первые лица страны в последнее время активно высказываются за демонтаж памятника. Тем временем в России анонсирован традиционный военный парад - без единого зарубежного гостя.

Речь Путина на праздновании 9 мая в Москве закончилась. Ни мобилизации, ни войны Украине не объявлено

ФОТО: SCANPIX

Так монумент Победы в Пардаугаве выглядел в воскресенье, 8 мая:

Полиция сегодня работает в особом режиме

Госполиция совместно с другими службами безопасности и самоуправлениями разработала план обеспечения общественного порядка и безопасности 9 мая.

Полиция будет следить за передвижением людей у памятника в парке Победы в Риге и его окрестностях, чтобы предотвратить риски скопления. Окрестности памятника будут огорожены барьерами с целью более эффективного контроля потоков людей.

Зеленский: "Совсем скоро в Украине будет два Дня Победы. А у кого-то не останется ни одного".

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал поздравление с Днем Победы.

"Мы бьемся за свободу для своих детей, а значит, победим. Мы никогда не забудем то, что сделали наши предки во Второй мировой войне, в которой погибли более восьми миллионов украинцев. И совсем скоро в Украине будет два Дня Победы. А у кого-то не останется ни одного", - сказал он в видеоролике.