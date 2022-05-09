Люди продолжают идти к памятнику в Пардаугаве. Образовалась очередь из желающих возложить цветы

Что происходило ранее

Утром возложить цветы пришли представители посольства России, в том числе посол Михаил Ванин. Представителям посольства разрешили самим возложить цветы ближе к памятнику. Представители посольства надолго у памятника не задержались и быстро тихо ушли.

Видео: 9 мая 2022 года в Риге

Галерея: вторая половина дня 9 мая 2022 года в Риге

Галерея: 9 мая 2022 года в Риге

Среди возлагающих цветы были представители Русского союза Латвии и партии "Согласие", например, депутат Рижской думы Яков Плинер и депутат Сейма Игорь Пименов. К памятнику пришел также бывший депутат Европарламента Альфред Рубикс и евродепутат Татьяна Жданок.

За пришедшими к памятнику наблюдают несколько сотен полицейских, в том числе сотрудники батальона специальных задач, отмечает агентство LETA. Напряженных ситуаций не наблюдается.

В свою очередь, вице-спикер парламента Украины Елена Кондратюк возложила цветы к памятнику Свободы в Риге.

Галерея: Елена Кондратюк возложила цветы к памятнику Свободы

Нарушения и задержания

Полиция заявила, что к середине дня в связи с 9 мая задержала восемь человек и возбудила 15 дел об административных нарушениях.

Большинство нарушений касаются использования георгиевских ленточек как символа военной агрессии. Люди также задержаны за мелкое хулиганство.

В Риге задержаны и доставлены в участок пять человек - трое за использование ленточек и отказ убрать их, а также за мелкое хулиганство и нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Также в нескольких десятках случаев, когда были выявлены лица с подобной символикой, после беседы с полицией они устранили нарушения.

По подсчетам полиции, к 11 часам памятник в Пардаугаве посетили около 300 человек. Полиция констатировала отдельные случаи, когда люди прикрепляли к одежде георгиевские ленточки или значки. Один человек пытался через громкоговоритель проиграть гимн России. Констатирован и один случай, когда человек надел пиджак с медалями. После переговоров с полицией вышеупомянутые действия были прекращены, а запрещенные символы - сняты.

В свою очередь, в Кенгарагсе стражи порядка заметили и остановили автомобиль, на котором в форме буквы V была приклеена георгиевская лента. Ленту сняли, начат административный процесс.

В участок доставлены два человека. Одна женщина была задержана за использование георгиевской ленты и нежелание прекратить нарушение, а еще один человек - за пребывание в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и мелкое хулиганство.

Как отмечает агентство LETA, у памятника был задержан человек, который громко поздравлял присутствующих с 9 мая.

Мужчина на русском языке кричал "С праздником" и "Ура!". Несколько присутствующих в ответ тоже выкрикнули "Ура!".

"Эмоции людей и желание выразить свою позицию по поводу России понятны, однако призываем жителей не вступать в хулиганские и провокационные действия, в том числе связанные с повреждением имущества", - отметили в Госполиции.