Несмотря на призыв не собираться, люди идут к памятнику в Пардаугаве
9 мая в 2022 году выдалось отличным от остальных, в том числе и тем, что ансамбль памятников в парке Победы в Риге оказался ограничен для свободного посещения.
9 мая в 2022 году выдалось отличным от остальных, в том числе и тем, что ансамбль памятников в парке Победы в Риге оказался ограничен для свободного посещения.
Однако, несмотря на призыв 9 мая не собираться у мемориалов советскому режиму, в Риге к памятнику в Пардаугаве идут люди, хоть и в значительно меньшем количестве, чем в прошлые годы.
Как сообщает агентство LETA, в этот раз людей куда меньше, они приходят с меньшей помпезностью, принимая во внимание запрет на использование прославляющей советский режим символики.
Утром возложить цветы пришли представители посольства России, в том числе посол Михаил Ванин. Представителям посольства разрешили самим возложить цветы ближе к памятнику. Представители посольства надолго у памятника не задержались и быстро тихо ушли.
Среди возлагающих цветы были представители Русского союза Латвии и партии "Согласие", например, депутат Рижской думы Яков Плинер и депутат Сейма Игорь Пименов.
За пришедшими к памятнику наблюдают несколько сотен полицейских, в том числе сотрудники батальона специальных задач, отмечает агентство LETA. Напряженных ситуаций не наблюдается.
В свою очередь вице-спикер парламента Украины Елена Кондратюк возложила цветы к памятнику Свободы в Риге.
Галерея: Елена Кондратюк возложила цветы к памятнику Свободы
Как сообщалось, правоохранительные органы сегодня будут работать в соответствии со специальным планом обеспечения общественной безопасности.
Начальник Госполиции Арманд Рукс ранее призвал жителей Латвии не приходить сегодня к памятнику в парке Победы в Риге, в парк Дубровина в Даугавпилсе и к другим памятникам, чтобы не способствовать российской пропаганде.
Госполиция совместно с другими службами безопасности и самоуправлениями разработала план обеспечения общественного порядка и безопасности 9 мая.
Напомним, в этом году 9 мая в Латвии объявлено днем памяти жертв в Украине, а публичные мероприятия, прославляющие оккупацию Латвии СССР или выражающие поддержку России, несовместимы со статусом траурного дня.
Собрания людей и торжественное возложение цветов к памятникам, прославляющим оккупацию Латвии, Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) считает открытым пренебрежением к миллионам людей, в том числе жителей Латвии, которые погибли или пострадали от коммунистического режима СССР.
Неуважением считается и индивидуальное возложение цветов к памятникам, прославляющим оккупацию Латвии, а также любые другие публичные действия в поддержку России. В то же время эти действия являются косвенным оправданием нынешних военных преступлений России, указала СГБ.
Галерея: Парк Победы 8 мая
В соцсетях появились фото, на которых видно, что к памятнику уже в полночь приходили люди и оставили там свечи и цветы.
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