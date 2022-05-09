Несмотря на призыв не собираться, люди идут к памятнику в Пардаугаве

Однако, несмотря на призыв 9 мая не собираться у мемориалов советскому режиму, в Риге к памятнику в Пардаугаве идут люди, хоть и в значительно меньшем количестве, чем в прошлые годы.

Как сообщает агентство LETA, в этот раз людей куда меньше, они приходят с меньшей помпезностью, принимая во внимание запрет на использование прославляющей советский режим символики.

Пришедшие не могут подойти к памятнику вплотную, так как у его подножья размещены столы, на которых можно оставить цветы, которые в свою очередь ближе к неограниченной забором части памятника уносят специально нанятые для этих целей люди.

Утром возложить цветы пришли представители посольства России, в том числе посол Михаил Ванин. Представителям посольства разрешили самим возложить цветы ближе к памятнику. Представители посольства надолго у памятника не задержались и быстро тихо ушли.

Среди возлагающих цветы были представители Русского союза Латвии и партии "Согласие", например, депутат Рижской думы Яков Плинер и депутат Сейма Игорь Пименов.

За пришедшими к памятнику наблюдают несколько сотен полицейских, в том числе сотрудники батальона специальных задач, отмечает агентство LETA. Напряженных ситуаций не наблюдается.

В свою очередь вице-спикер парламента Украины Елена Кондратюк возложила цветы к памятнику Свободы в Риге.

Галерея: Елена Кондратюк возложила цветы к памятнику Свободы

Как сообщалось, правоохранительные органы сегодня будут работать в соответствии со специальным планом обеспечения общественной безопасности.

Начальник Госполиции Арманд Рукс ранее призвал жителей Латвии не приходить сегодня к памятнику в парке Победы в Риге, в парк Дубровина в Даугавпилсе и к другим памятникам, чтобы не способствовать российской пропаганде.

Госполиция совместно с другими службами безопасности и самоуправлениями разработала план обеспечения общественного порядка и безопасности 9 мая.

Напомним, в этом году 9 мая в Латвии объявлено днем памяти жертв в Украине, а публичные мероприятия, прославляющие оккупацию Латвии СССР или выражающие поддержку России, несовместимы со статусом траурного дня.

Собрания людей и торжественное возложение цветов к памятникам, прославляющим оккупацию Латвии, Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) считает открытым пренебрежением к миллионам людей, в том числе жителей Латвии, которые погибли или пострадали от коммунистического режима СССР.

Неуважением считается и индивидуальное возложение цветов к памятникам, прославляющим оккупацию Латвии, а также любые другие публичные действия в поддержку России. В то же время эти действия являются косвенным оправданием нынешних военных преступлений России, указала СГБ.

Галерея: Парк Победы 8 мая

В соцсетях появились фото, на которых видно, что к памятнику уже в полночь приходили люди и оставили там свечи и цветы.

Мы ведем трансляцию о событиях сегодняшнего дня из Латвии, России и Украины.