У памятника в Пардаугаве образовалась очередь из желающих возложить цветы

В основном люди приходят возложить цветы и уходят, но некоторые стоят и наблюдают за происходящим.

К сожалению, не все воспользовались мусорными баками и окрестности парка выглядят так:

Парк Победы ФОТО: TVNET

Парк Победы ФОТО: TVNET

Видео: 9 мая 2022 года в Риге

Видео: Украинские флаги в парке Победы 9 мая 2022 года

Видео: Задержание девушки с флагом украинской повстанческой армии в парке Победы 9 мая 2022 года

Галерея: Вторая половина дня 9 мая 2022 года в Риге

Галерея: 9 мая 2022 года в Риге

Что происходило ранее

Утром возложить цветы пришли представители посольства России, в том числе посол Михаил Ванин. Представителям посольства разрешили самим возложить цветы ближе к памятнику. Представители посольства надолго у памятника не задержались и быстро тихо ушли.

Среди возлагающих цветы были представители Русского союза Латвии и партии "Согласие", например, депутат Рижской думы Яков Плинер и депутат Сейма Игорь Пименов. К памятнику пришел также бывший депутат Европарламента Альфред Рубикс и евродепутат Татьяна Жданок.

За пришедшими к памятнику наблюдают несколько сотен полицейских, в том числе сотрудники батальона специальных задач, отмечает агентство LETA. Напряженных ситуаций не наблюдается.

В свою очередь, вице-спикер парламента Украины Елена Кондратюк возложила цветы к памятнику Свободы в Риге.

Галерея: Елена Кондратюк возложила цветы к памятнику Свободы

Нарушения и задержания

Госполиция обновила данные по правонарушениям по состоянию на 18:30.

К этому времени Государственная полиция возбудила в общей сложности 28 дел об административных правонарушениях, большинство из них - в Латгале.

Пока всего в стране задержаны 13 человек, но еще несколько доставлены в полицейские участки для объяснений.

Большинство нарушений касаются использования георгиевских ленточек как символа военной агрессии. Люди также задержаны за мелкое хулиганство.

В нескольких десятках случаев, когда были выявлены лица с подобной символикой, после беседы с полицией они устранили нарушения.

В Риге задержаны и доставлены в участок пять человек - трое за использование георгиевских ленточек и отказ убрать их, а также за мелкое хулиганство и нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

В районе парка Победы до 18:30 правоохранители объявили выговор не менее чем 84 пришедшим. Надо сказать, что люди следуют инструкциям полиции и убирают определенные символы.

Установлено также использование пиротехники на улице Э. Смильгя в Риге, по этому факту возбуждено дело об административном правонарушении.

Во второй половине дня полиция увела от памятника человека в майке с надписью "9 мая".