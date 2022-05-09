Проигрыш NEPLP в суде может сделать зрителей российского ТВ непрямыми сторонниками Кремля

Однако решение оспорено суде, и суд первой инстанции не усмотрел достаточной аргументации, чтобы закрыть российские развлекательные каналы в Латвии.

Если это решение останется в силе, то может получиться так, что любой зритель кабельного телевидения непрямым образом поддерживает военные действия в Украине.

Если бы Европа могла отказаться от российского газа, "Газпром", вероятно, был бы в санкционных списках уже с первых дней войны. К сожалению, сделать это сразу невозможно. Поэтому концерн в Европе может зарабатывать не только торговлей газа, но и при помощи принадлежащего ему развлекательного телевидения.

Когда 24 февраля Россия вторглась в Украину, стало ясно, что Латвии срочно нужно избавиться от информационного пространства государства-агрессора, нужно отключить самое влиятельное оружие пропаганды этой страны - телевидение.

Еще с первых дней войны NEPLP отключил трансляцию принадлежащих России телеканалов "Россия РТР и Россия 24" в Латвии. Это платформы, на которых кремлевские идеологии продвигают известные пропагандисты Владимир Соловьев и Дмитрий Киселев. Решение было обосновано прямыми угрозами госбезопасности, чтобы не допустить разжигания ненависти и дезинформации.

В последующие дни совет исключил из списка ретранслируемых каналов еще несколько российских и белорусских телеканалов, которые винили в начале войны Украину, или же среди их владельцев были подверженные санкциям лица.

Как отмечает передача, владельцем медиа-холдинга "Газпром Медиа" является банк "Газпром", который в свою очередь контролирует принадлежащий государству газовый гигант "Газпром". Оборот "Газпрома" в 2020 году составил около 120 миллиардов долларов. В бюджет РФ попало около 35. Оборот "Газпром Медиа" был около 5 миллиардов долларов. В его собственности - 41 информационный и развлекательный телеканал.

В Латвии он представлен 18 каналами. Они показывают юмористические шоу, дорогие снятые в России сериалы и кулинарные шоу. О политике или войне в передачах никто не говорит, и кремлевская пропаганда не отражается.

Несмотря на то, что у зрителей они создают необоснованное представление, что в России царит процветание и забота о жителях, сложно доказать, что содержание несет прямой вред латвийскому обществу.

7 марта NEPLP принял решение исключить из списка ретранслируемых в Латвии 19 связанных с "Газпромом" каналов.

Совет пояснил свое решение тем, что трансляция этих каналов не соответствует программе политики Латвии, а "Газпром" включен в санкционный список.

Компания оспорила решение в административном суде, потребовав еще до рассмотрения дела незамедлительно запрет отменить. 29 апреля суд решил, что заявка Global Media обоснована и телевидение "Газпром Медиа" может вернуться в Латвию.

Председатель NEPLP Ивар Аболиньш считает, что суд допустил несколько значительных ошибок,

например, необоснованно приравнял права российских ретрансляционных каналов к защите действующего в Латвии телевидения. А также не оценил возможный риск санкций США. Решение совет оспорит.

В Сейме ходом дошедшего до суда спора удивлены. Депутаты считают, что совет, запрещая ретранслировать в Латвии каналы "Газпром Медиа", поступил правильно.

Скорее всего, ошибкой NEPLP было решение в качестве аргумента запрета каналов "Газпром Медиа" указать включение материнской компании предприятия в санкционный список США.

В Латвии услуги кабельного телевидения обеспечивают около 20 предприятий. В данный момент ни один оператор каналы "Газпрома" транслировать не может, договора остановлены. Однако если NEPLP в суде проиграет, то договоры придется продлить, придется выплачивать и штрафы компании Global Media, которые могут достигнуть десятков тысяч евро.

Напомним, литовский регулятор также запретил ретрансляцию телеканалов "Газпром Медиа".