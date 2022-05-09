Ночью в результате пожара на улице Маскавас в Риге пострадали пять человек

Пожарно-спасательная служба ( VUGD ) получила вызов на улицу Маскавас в Риге, где в двухэтажном доме были слышны взрывы и было видно открытое пламя, спустя минут после полуночи.

На месте происшествия сотрудники VUGD спасли девять человек, а еще 12 эвакуировались до прибытия пожарных. Пострадали пятеро человек, их передали Службе неотложной медицинской помощи.

В 3:09 пожар, охвативший первый этаж дома на площади в 80 квадратных метров, второй этаж на площади в 300 квадратных метров и крыша на площади в 400 квадратных метров, был локализован, после чего работы по тушению продолжились.