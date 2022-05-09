Ночью в результате пожара на улице Маскавас в Риге пострадали пять человек
В ночь на понедельник, 9 мая, на улице Маскавас в Риге произошел пожар, в результате которого пострадали пять человек, сообщает агентство LETA.
В ночь на понедельник, 9 мая, на улице Маскавас в Риге произошел пожар, в результате которого пострадали пять человек, сообщает агентство LETA.
Пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов на улицу Маскавас в Риге, где в двухэтажном доме были слышны взрывы и было видно открытое пламя, спустя минут после полуночи.
В 3:09 пожар, охвативший первый этаж дома на площади в 80 квадратных метров, второй этаж на площади в 300 квадратных метров и крыша на площади в 400 квадратных метров, был локализован, после чего работы по тушению продолжились.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!