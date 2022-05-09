Сборная Латвии в проверочном матче уверенно обыграла Казахстан

В составе латвийцев двумя шайбами отличился Николай Елисеев, по одному разу отметились Карлис Чуксте, Оскар Батня и Андрис Джериньш. В воротах "сухой" матч провел Артур Шилов.

Лучшим игроком в составе сборной Латвии был признан Шилов, отразивший 41 бросок противника.

Галерея: Матч Латвия - Казахстан

На прошлой неделе состав латвийской сборной пополнили выступающие в НХЛ Элвис Мерзликин и Рудольф Балцерс, а в субботу - и вратарь Шилов. Мерзликину и Балцерсу дали отдохнуть, а место в воротах занял Шилов.

В понедельник сборная Латвии проведёт еще один матч против Казахстана.

Ранее латвийские хоккеисты в рамках подготовки к чемпионату мира провели четыре проверочных матча. Сначала латыши дважды уступили в гостях сборной Швейцарии со счётом 2:5 и 1:3, а затем сыграли с Францией 1:2 и 3:2.

На чемпионате мира сборная Латвии в группе В скрестит клюшки с Финляндией, США, Чехией, Швецией, Норвегией и Великобританией. В свою очередь в группе А выступят Канада, Германий, Швейцария, Словакия, Дания, Казахстан, Италия и Франция.

Чемпионат мира по хоккею 2022 года пройдет в Финляндии с 13 по 29 мая.