Монеточка о жизни в Литве и беременности: "У меня снизились требования к моему будущему"

Певица покинула Россию вместе со своим супругом и продюсером Витей Исаевым. Сейчас пара живет в Вильнюсе.

"У нас не было времени выбирать. Просто узнавали у наших друзей, знакомых, они предложили помощь. И мы согласились наобум. Ничего тогда не знали про Литву. Я никогда не была здесь. Но Литва оказалась прекрасной и очень дружелюбной страной. Толерантность этой "гейропы" нас очень спасает", - отмечает 23-летняя исполнительница.

В своих соцсетях Монеточка не раз высказывалась против войны. Находясь в Европе, она успела дать несколько благотворительных концертов, направив собранные от продажи билетов средства на помощь украинским беженцам.

"Мне очень хотелось чувствовать свободу в своих высказываниях. Думаю, это основная причина. В принципе, в предыдущие годы получалось сохранять баланс, где-то в песне зашифровать метафору о том, что ты на самом деле думаешь, и моя аудитория всегда умела считывать эти метафоры. Но сейчас мне не хочется прятать это за метафорами", - объяснила певица.

Она подчеркнула, что стала гораздо смелее. У нее будто бы снизилось критическое мышление, и она стала активно публиковать свои стихи, делать рискованные заявления.

"Чувствую какой-то внутри себя очень сильный свет, уверенность. Во мне столько добра, что меня так просто не сглазить", - заметила Лиза.

Монеточка объяснила, что отложила деньги на роды, но на дальнейшее будущее ребенка и его воспитание накоплений нет.

"Конечно, у меня очень снизились требования к моему будущему. Если раньше я очень тщательно в Москве выбирала больницу, выбирала доктора, чтобы на родах обязательно присутствовал доула, то сейчас для меня главное, чтобы на родах присутствовал хотя бы один акушер, и где это будет происходить, в какой стране, уже на втором месте", - сказала она.

Лиза не понимает тех деятелей культуры, кто поддерживает действия российских властей. Она все-таки не теряет надежды когда-нибудь вернуться в Россию.

Видео: Интервью с Монеточкой