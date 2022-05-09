Спустя 75 дней после вторжения России в Украину ни у кого нет ответа - откуда берется невероятное зло и безжалостность одного человека к другому? Это какая-то особая ДНК или вызванная обстоятельствами деформация мозга? Мы рождаемся такими или нас так программируют пропагандистские каналы? Один из самых пугающих ответов есть у немецкой публицистки еврейского происхождения и философа Ханны Арендт: отсутствие воображения и неспособность думать.

Арендт считает, что один из главных архитекторов Холокоста - Адольф Эйхман - не был никаким "монстром с другой планеты". Под влиянием дела Эйхмана Арендт в свое время написала книгу "Эйхман в Иерусалиме", в которой был выдвинут тезис о "банальности зла". Арендт открыла, что Эйхман был обычным, невыразительным бюрократом, который, по ее словам, "не был ни извращенцем, ни садистом, а пугающе нормальным". Его действия не были направлены ни на что иное, кроме как на продвижение собственной карьеры по бюрократической лестнице. Это в определенной мере перекликается с известными нам фактами из биографии Владимира Путина и его пути от незаметного сотрудника КГБ до кровавого правителя.

Арендт пришла к выводу, что Эйхман не был аморальным чудовищем, он совершал невероятно безжалостные преступления "без злого умысла", что было связано с его "неспособностью думать". Он был человеком без фантазии, и это сделало его способным на невероятную безжалостность, когда появилась такая возможность.

Арендт не говорит, что такой Эйхман может скрываться в каждом из нас - мы все не являемся скрытыми нацистами. Но Эйхманы и Путины есть в каждом обществе, в нашем в том числе. В мирное время они занимаются однообразными административными делами, подходящими нехватке их фантазии. Опасными их делает то, что они не могут противиться действительно ужасным идеям, если встречаются с ними.

Истребители наций никогда из окружающих особо не выделялись. Они есть среди нас. Поэтому важно помнить. И мы не забудем.