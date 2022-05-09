Как приготовить идеальный кофе в кофейнике с прессом?

Нагрейте кофейник. Первый шаг - налить горячую воду в френч-пресс. Он нагреется и не будет резких перепадов температуры при добавлении кофе.

ФОТО: Depositphotos.com/Pexels.com

Выбирайте качественный молотый кофе. При использовании френч-пресса важен и помол кофе. Лучше всего подойдет кофе грубого или среднего помола, так как выбор мелкого помола приведет к засорению пресса. Кроме того, с момента, когда зерна были перемолоты, кофе начинает выделять ароматические масла, и если этот кофе долго не использовать, он просто станет безвкусным. Так что лучше всего молоть зерна прямо перед приготовлением кофе.

Правильное количество кофе. Вы знаете объем своего кофейника, знаете, на сколько чашек хватит жидкости, поэтому важно соответственно рассчитать количество кофе, чтобы он не стал "водой с привкусом кофе" или не был слишком крепким. Правильное количество - 1 столовая ложка среднеобжаренного кофе на чашку.

Температура воды. Воду обязательно следует вскипятить, но не нужно заливать ею кофе сразу же. Идеальная температура воды - 93 градуса по Цельсию. С момента закипания воды дайте ей постоять чуть меньше минуты, тогда она достигнет примерно нужной температуры.

Немного подождите. Закройте крышку (пресс оставьте наверху) и позвольте кофе настояться 4 минуты.

ФОТО: Depositphotos.com/Pexels.com

Предпоследний шаг. Медленно с помощью пресса отправьте всю кофейную гущу на дно кофейника.

Готово! Важно помнить: долгое хранение кофе в кофейнике сделает его горьким, поэтому лучше пить его сразу.