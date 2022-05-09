Зеленский: Разблокировка Мариуполя военным путем невозможна

Перед войной в Мариуполе проживало более 400 000 жителей. Теперь город полностью разрушен.

Единственное место в городе, где Вооруженные силы Украины еще сопротивляются российским силам - это металлургический завод "Азовсталь", ставший символом сопротивления украинцев.

"У Украины нет такого тяжелого оружия, чтобы освободить Мариуполь. Это не мысли, это выводы руководства армии Украины", - цитирует Зеленского Suspilne.

По мнению президента, сейчас возможны только дипломатические решения, которыми уже занимаются власти Украины. Благодаря этим попыткам с территории "Азовстали" удалось эвакуировать всех мирных жителей.

Галерея: Война в Украине

"Что относится к военным - российская армия, руководство армии и политическое руководство России не хотят отпускать наших солдат [находящихся на территории завода]", - отметил Зеленский.

Ранее в воскресенье отряд "Азов", который продолжает защищать "Азовсталь", сообщил, что защитников завода можно только эвакуировать, так как сдаваться они не собираются.

Галерея: Война в Украине