На Красной площади в Москве прошел парад. Путин мобилизацию не объявил

"Планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, - утверждает Путин. - Причем непосредственно у наших границ".

Не в первый раз, но впервые на торжественном параде по случаю Победы Путин говорил о том, что боевые действия в Донбассе якобы были "неизбежны": по его версии, в Украине разворачивалась военная инфраструктура, туда прибыли "сотни зарубежных советников" и опасность "росла с каждым днем".

"Россия дала упреждающий отпор агрессии", - в очередной раз сформулировал он свою позицию, оправдывая нападение на Украину, жертвами которого стали тысячи людей, в том числе мирные жители. По его словам, это было "единственно правильное решение", принятое "суверенной" страной.

Не забыл в своей речи на параде в честь Победы Путин и идею о том, что на Западе "тысячелетние ценности" решили "отменить", а у России, по его словам, "другой характер". Прозвучали также слова о "разжигании русофобии" и "восхвалении предателей". После этого он снова вернулся к войне против Украины.

"Сегодня ополченцы Донбасса вместе с армией России сражаются на своей земле", - постановил Путин.

Обращаясь к российским вооруженным силам и "ополченцам Донбасса", он сказал: "Вы сражаетесь за родину. За ее будущее". "За то, чтобы никто не забыл уроков Второй мировой". И за то, чтобы, по его выражению, "в мире не было места палачам, карателям и нацистам".

Затем Путин от событий этих дней вернулся в 2014 год, произнеся фразу о "мучениках Одессы, заживо сожженных", и заговорил о жертвах боевых действий в Донбассе.

Объявляя минуту молчания, Путин призвал склонить головы перед теми, кто пал "смертью храбрых" в борьбе за Россию. Это прозвучало так, что минута молчания в этом году была объявлена президентом России в том числе по погибшим в Украине российским военным.

После минуты молчания он говорил о поддержке, которую государство и предприятия "должны оказать родственникам погибших военных", и объявил о том, что на Красной площади в параде принимают участие "в том числе те, кто прибыл из Донбасса - непосредственно из зоны боевых действий".

"Сегодня вы защищаете то, за что сражались отцы, деды, прадеды, - еще раз дал установку Путин. - Преданность Отчизне - главная ценность".

Только в конце речи он вернулся к "поколению победителей", в честь которых всегда проходил парад на Красной площади, пообещав равняться на него, но тут же снова переключился на современность: "Слава нашим доблестным вооруженным силам. За Россию, за победу! Ура!".

Выражение "специальная военная операция" Путин в своем выступлении не употребил ни разу.

Ни война Украине, ни мобилизация объявлены не были.