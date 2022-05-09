Пн, 9.05.2022
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Анастасия Орешникова, учительница

На Красной площади в Москве прошел парад. Путин мобилизацию не объявил
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Парад в Москве ФОТО: AP/Scanpix

В Москве на Красной площади прошел торжественный парад. Во время парада состоялось и выступление президента России Владимира Путина. Несмотря на мнение западных СМИ, что Путин во время выступления может объявить в России мобилизацию или, например, официально объявить Украине войну, этого не произошло.

В начале речи Путин упомянул не только победу 9 мая, но и достижения ополченцев Минина и Пожарского, вспомнил о сражении на Бородинском поле, а затем, говоря о Великой Отечественной войне, в числе российских городов упомянул Киев, Харьков и Севастополь.

И сразу после этого он резко переключился на войну, которая началась по его решению 24 февраля и которую он назвал "специальной военной операцией". 

"Так и сейчас [как во время войны с гитлеровской Германией] в эти дни вы сражаетесь за наших людей на Донбассе, за безопасность нашей родины - России", - провозгласил Путин.

По его версии, "доблестное поколение победителей" - тех, кто сокрушил фашизм, - завещало "нам быть бдительными".

Российский президент напомнил, что в декабре Москва представила США и НАТО предложения о гарантиях безопасности, сообщает Русская служба ВВС. "Россия призывала Запад к честному диалогу... Все напрасно, - утверждает Путин. - Страны НАТО не захотели нас услышать".

"А это значит, что на самом деле у них были совершенно другие планы, и мы это видели", - продолжил он. В очередной раз Путин заявил, что шла подготовка к "очередной карательной операции на Донбассе". Не в первый раз российский президент напомнил и о том, что "в Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия".

"Планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, - утверждает Путин. - Причем непосредственно у наших границ".

Не в первый раз, но впервые на торжественном параде по случаю Победы Путин говорил о том, что боевые действия в Донбассе якобы были "неизбежны": по его версии, в Украине разворачивалась военная инфраструктура, туда прибыли "сотни зарубежных советников" и опасность "росла с каждым днем".

"Россия дала упреждающий отпор агрессии", - в очередной раз сформулировал он свою позицию, оправдывая нападение на Украину, жертвами которого стали тысячи людей, в том числе мирные жители. По его словам, это было "единственно правильное решение", принятое "суверенной" страной.

Не забыл в своей речи на параде в честь Победы Путин и идею о том, что на Западе "тысячелетние ценности" решили "отменить", а у России, по его словам, "другой характер". Прозвучали также слова о "разжигании русофобии" и "восхвалении предателей". После этого он снова вернулся к войне против Украины.

"Сегодня ополченцы Донбасса вместе с армией России сражаются на своей земле", - постановил Путин.

Обращаясь к российским вооруженным силам и "ополченцам Донбасса", он сказал: "Вы сражаетесь за родину. За ее будущее". "За то, чтобы никто не забыл уроков Второй мировой". И за то, чтобы, по его выражению, "в мире не было места палачам, карателям и нацистам".

Затем Путин от событий этих дней вернулся в 2014 год, произнеся фразу о "мучениках Одессы, заживо сожженных", и заговорил о жертвах боевых действий в Донбассе.

Объявляя минуту молчания, Путин призвал склонить головы перед теми, кто пал "смертью храбрых" в борьбе за Россию. Это прозвучало так, что минута молчания в этом году была объявлена президентом России в том числе по погибшим в Украине российским военным.

После минуты молчания он говорил о поддержке, которую государство и предприятия "должны оказать родственникам погибших военных", и объявил о том, что на Красной площади в параде принимают участие "в том числе те, кто прибыл из Донбасса - непосредственно из зоны боевых действий".

"Сегодня вы защищаете то, за что сражались отцы, деды, прадеды, - еще раз дал установку Путин. - Преданность Отчизне - главная ценность".

Только в конце речи он вернулся к "поколению победителей", в честь которых всегда проходил парад на Красной площади, пообещав равняться на него, но тут же снова переключился на современность: "Слава нашим доблестным вооруженным силам. За Россию, за победу! Ура!".

Выражение "специальная военная операция" Путин в своем выступлении не употребил ни разу.

Ни война Украине, ни мобилизация объявлены не были.

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