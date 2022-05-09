Пн, 9.05.2022
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Мария Машкова, актриса

За последние три дня выявлено 589 новых случаев Covid-19, скончался один человек
В больницах - 241 пациент

Люди солнечным весенним днем ФОТО: Paula Čurkste/LETA

За последние трое суток в Латвии зарегистрировано 589 новых случаев Covid-19, скончался один человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умерший входил в возрастную группу от 80 до 89 лет, он был вакцинирован.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 251,7 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 6914 лабораторных тестов на Covid-19, 8,5% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 174 человека не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 415 были вакцинированы.

С начала пандемии умер 5771 человек, зараженный Covid-19, инфекция лабораторно подтверждена у 824 635 жителей Латвии.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19, находящихся на лечении в больницах Латвии, сократилось с 245 до 241 человека, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За несколько последних суток госпитализировано 25 пациентов с коронавирусом, выписаны 18 человек.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 65 пациентов, из них у 56 среднетяжелое течение заболевания, состояние девяти человек - тяжелое.

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