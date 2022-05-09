Видео ⟩ "Совсем скоро в Украине будет два Дня Победы". 9 мая Зеленский выступил с обращением
Президент Украины Владимир Зеленский 9 мая выступил с видеообращением. Видео было снято на безлюдном Крещатике на фоне противотанковых ежей.
Президент Украины Владимир Зеленский 9 мая выступил с видеообращением. Видео было снято на безлюдном Крещатике на фоне противотанковых ежей.
"Сегодня мы ведем войну и никому не отдадим ни клочка своей земли. Сегодня мы отмечаем День победы над нацизмом, и никому не отдадим ни клочка своей истории. Мы гордимся своими предками, которые вместе с другими народами в составе антигитлеровской коалиции победили нацизм", - заявил Зеленский.
"И мы никому не дадим аннексировать эту победу, не дадим ее присвоить", - отметил он.
Он сказал, что украинцы освободили от нацистов всю Украину и потому он верит: "Мы точно прогоним оккупантов с нашей земли".
"24 февраля Россия начала наступление. Наступление на те же грабли. На них наступает нога каждого оккупанта, который приходит на нашу землю. Мы пережили разные войны. Но у всех был один финал", - цитирует президента Украины Русская служба ВВС.
"Рано или поздно мы победим. Хоть орда, хоть нацизм, хоть смесь первого и второго, как нынешний враг, - мы победим, потому что это наша земля. Потому что кто-то воюет за батюшку царя, кто-то за фюрера, партию и вождя. А мы - за Родину", - отметил Зеленский.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!