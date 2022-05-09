Транспортники Эстонии: за топливом снова могут начать ездить в Латвию

"Уже пятицентовая разница в цене на заправках вынуждает эстонских перевозчиков заправляться в Латвии. Однако латвийцы надеются снизить цену на 12-14 центов, - пояснил член правления ELEA Херкки Китсин. - И это все доходы, недополученные в наш государственный бюджет".

"Обсуждение дополнительного бюджета государства подходит к концу на следующей неделе, и сейчас действительно настает время, чтобы принять правильное решение и снизить акциз на топливо. Министр финансов пообещала несколько недель назад, что Эстония отреагирует соответствующим образом, если соседние страны решат изменить свою топливную политику.

Сейчас Латвия сделала сильный шаг, и сектор хотел бы посмотреть, были ли эти слова сказаны министром серьезно", - добавил Китсинг.

"Посыл государства до сих пор было очень хорошим, чтобы сбалансировать с соседними странами акцизную политику и другие правила, влияющие на цены на топливо. Сегодня настал момент, когда прежняя ситуация, то есть приграничная торговля, может возобновиться, и эстонские предприятия проиграют в конкуренции, если государство ничего не предпримет", - добавил член совета ELEA Райнер Рохтла.

В начале апреля представители транспортно-логистических организаций Эстонии встретились с министром финансов и министром экономики и инфраструктуры, чтобы обсудить временное снижение акциза на топливо или какое-либо другое решение для ограничения роста цен и сохранения конкурентоспособности.

"В то время министр пообещала, что государство более внимательно рассмотрит вопрос, когда в рост цен вмешаются соседние страны. Сейчас Латвия уже приняла собственное решение, и, насколько нам известно, практически все европейские страны уже внедрили свои решения или, по крайней мере, серьезно рассматривают варианты снижения исключительно высоких цен на топливо, - сказал Китсинг.

- Нам даже не нужно предсказывать, что это будет означать для государства, если мы ничего не предпримем. Мы знаем это точно, потому что уже прошли тот этап, когда акциз в Эстонии был выше, чем где бы то ни было".

Во-первых, страна потеряла миллионы из-за того, что перевозчики заправляли свои баки за пределами Эстонии. Однако еще больше миллионов было потеряно, поскольку эстонские предприятия потеряли конкурентоспособность из-за высоких акцизных сборов, и большая часть эстонского рынка была проиграна иностранным компаниям. В ноябре прошлого года Рийгикогу принял решение отменить запланированное на 2022 год повышение акциза на дизельное топливо. После этого статистика внешней торговли показала, что благодаря более низкому акцизу сектор шоссейных перевозок за три месяца принес государству в 7 раз больший доход, чем средний доход сектора за последние четыре года с более высоким акцизом.

"Министры заявили, что любое снижение налогов также потребует дохода для компенсации. Однако в отношении последнего снижения акциза у государства и Департамента статистики есть конкретные данные о том, как снижение акцизного налога принесло государству гораздо больше налоговых поступлений в виде возвратившего себе конкурентоспособность сектора. Не говоря уже о том, что более уязвимое население больше не сможет заправить топливный бак своего автомобиля из-за высоких цен, чтобы ездить на работу", - пояснил Китсинг.