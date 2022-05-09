"Вдохни свободу". В Латвии проходит акция в память о погибших в войне в Украине

"Затем сделайте радио и телевизоры погромче – LTV1, TV24 или ReTV, – чтобы все услышали гимны Латвии и Украины – гимны свободных стран!" – призывает Арнис Разминовичс, один из инициаторов акции.

9 мая традиционно связано с празднованием победы в войне с фашистской Германией. Но в этому году любые торжества и гулянья особенно неуместны: агрессия и варварские преступления России в Украине делают невозможными любые чествования этой страны в публичном пространстве. "И на законодательном уровне, и в наших сердцах 9 мая останется Днем поминовения жертв войны. Это день, когда мы можем почтить память погибших в той великой войне, и любая фестивализация этого дня, как это принято в России, совершенно не уместна в свободной Латвии, – комментирует Арнис Разминовичс, один из авторов идеи акции. – Поэтому мы призываем всех жителей Латвии выразить сочувствие жителям Украины, борющимся сейчас за свою свободу, независимость и жизнь, как когда-то боролись и мы. Украинцы сегодня отстаивают свободу и независимость, воюя за всех нас!"

Чтобы принять участие в акции, 9 мая в 12:00 и в 19:55 жителям предлагается открыть окна нараспашку и вдохнуть дурманящий воздух свободы.

"Сегодня вы можете вдохнуть пьянящий аромат весны, распахнув окно и не опасаясь, что в него прилетит вражеский снаряд. Вы можете свободно идти по улице домой, а придя, вы обнимите своих родных – вторую половинку, своего малыша. Вы будете крепко спать этой ночью в своей теплой постели. Это – мирное небо над головой – великая ценность. Ценность, которой сейчас лишены жители близкой нам по духу Украины. Поэтому, почтив минутой молчания всех павших, включите радио и телевидение погромче, пусть все услышат гимны Латвии и Украины – гимны свободных стран, которые так просто не сдадутся и отстоят свои ценности – ценности демократических стран!" – призывает А. Разминовичс.

Гимны Латвии и Украины прозвучат на каналах LTV1, TV24 и ReTV. Официальные хештеги кампании – #SkaļiParBrīvību, #Ieelpobrīvību.