Пн, 9.05.2022
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Рута Велика, руководитель рабочей группы по приему украинцев

В Лиепае на памятнике советских лет ночью появился флаг Украины

Флаг Украины на памятнике советских лет ФОТО: @McRaivii/Twitter

Ночью на памятнике советских лет в Лиепае появился флаг Украины, сообщил представитель городской муниципальной полиции Каспар Варпиньш.

Памятник защитникам Лиепаи в 1941 году расположен недалеко от центра города, возле канала. Ранее у памятника проходили мероприятия, посвященные 9 мая.

В настоящее время флаг уже снят.

"Изначально информация поступила со стороны Госполиции. Мы таким образом флаги не размещаем", - пояснил Варпиньш.

На памятнике написано "Защитникам Лиепаи" и "1941".

Портал zudusilatvija.lv упоминает, что памятник защитникам Лиепаи в 1941 году был открыт 19 июля 1960 года.

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