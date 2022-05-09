В Лиепае на памятнике советских лет ночью появился флаг Украины
Ночью на памятнике советских лет в Лиепае появился флаг Украины, сообщил представитель городской муниципальной полиции Каспар Варпиньш.
Ночью на памятнике советских лет в Лиепае появился флаг Украины, сообщил представитель городской муниципальной полиции Каспар Варпиньш.
Памятник защитникам Лиепаи в 1941 году расположен недалеко от центра города, возле канала. Ранее у памятника проходили мероприятия, посвященные 9 мая.
В настоящее время флаг уже снят.
"Изначально информация поступила со стороны Госполиции. Мы таким образом флаги не размещаем", - пояснил Варпиньш.
На памятнике написано "Защитникам Лиепаи" и "1941".
Портал zudusilatvija.lv упоминает, что памятник защитникам Лиепаи в 1941 году был открыт 19 июля 1960 года.
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