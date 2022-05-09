В Лиепае на памятнике советских лет ночью появился флаг Украины

Памятник защитникам Лиепаи в 1941 году расположен недалеко от центра города, возле канала. Ранее у памятника проходили мероприятия, посвященные 9 мая.

В настоящее время флаг уже снят.

"Изначально информация поступила со стороны Госполиции. Мы таким образом флаги не размещаем", - пояснил Варпиньш.

На памятнике написано "Защитникам Лиепаи" и "1941".

Портал zudusilatvija.lv упоминает, что памятник защитникам Лиепаи в 1941 году был открыт 19 июля 1960 года.