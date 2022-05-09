В Даугавпилсе возлагают цветы к вечному огню. Массовых собраний нет

Люди массово не собираются у мемориала, но постоянно приходят возложить цветы. Венки также возложили представители белорусского консульства и других организаций.

Также по маршруту обычного шествия, которое в этом году не разрешено, возложить цветы от сквера Славы к вечному огню вместе с семьей пришел первый заместитель председателя Даугавпилсской городской думы Алексей Васильев (Русский союз Латвии).

Мэр Андрей Элксниньш ("Согласие") в понедельник утром опубликовал фото из парка Дубровина, отметив, что "прийти сегодня и возложить цветы от имени моей семьи - дань уважения истории моей семьи".

Полицейские наблюдают за происходящим в парке. Возложение цветов проходит спокойно, без конфликтов.