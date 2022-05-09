Пн, 9.05.2022
Так получилось, что в 39 лет у меня началась другая жизнь. У меня появились два дома, и до сих пор, когда я говорю "дома", это значит, что и в Даугавпилсе, и на Мальте. Анастасия Орешникова, учительница
Анастасия Орешникова, учительница

В Даугавпилсе возлагают цветы к вечному огню. Массовых собраний нет

Люди возлагают цветы к вечному огню в парке Дубровина в Даугавпилсе ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В понедельник в Даугавпилсе цветы к вечному огню в парке Дубровина возложили жители города, а также представители думы и белорусского консульства.

Люди массово не собираются у мемориала, но постоянно приходят возложить цветы. Венки также возложили представители белорусского консульства и других организаций.

Также по маршруту обычного шествия, которое в этом году не разрешено, возложить цветы от сквера Славы к вечному огню вместе с семьей пришел первый заместитель председателя Даугавпилсской городской думы Алексей Васильев (Русский союз Латвии).

Мэр Андрей Элксниньш ("Согласие") в понедельник утром опубликовал фото из парка Дубровина, отметив, что "прийти сегодня и возложить цветы от имени моей семьи - дань уважения истории моей семьи".

Полицейские наблюдают за происходящим в парке. Возложение цветов проходит спокойно, без конфликтов.

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