Видео ⟩ Лучший нокаут года? Чендлер "вырубил" Фергюсона резким ударом ногой в голову

Так, в воскресенье, 8 мая, в рамках UFC 274 свой первый нокаут в карьере пережил любимец болельщиков и легенда UFC Тони Фергюсон.

Некоторые эксперты уже называют удар Чендлера едва ли не лучшим нокаутом года в UFC, пишет "Чемпионат".

38-летний американец встретился на ринге с бывшим чемпионом Bellator Майклом Чендлером. Фергюсон превосходил соперника в первом раунде и даже после того, как Чендлер перевёл бой в партер, продолжал наносить эффективные удары локтями.

Однако уже в самом начале второго раунда Чендлер нанёс взрывной и точный удар ногой, отправивший Фергюсона в нокаут. Находящемуся без сознания борцу тут же оказали помощь медики, но несколько минут он пролежал неподвижно на земле. После спортсмен был доставлен в больницу.

Видео: Чендлер отправляет Фергюсона в нокаут

"Ничего не знаю о состоянии Тони в данный момент, но это был самый брутальный нокаут, который я когда-либо видел",

- заявил президент UFC Дэйна Уайт на пресс-конференции после боя.

Для Тони Фергюсона это поражение стало четвёртым подряд. До этого он проиграл Джастину Гэтжи, Чарльзу Оливейре и Бенеилу Дариушу.