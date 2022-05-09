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  • Лучший нокаут года? Чендлер "вырубил" Фергюсона резким ударом ногой в голову

Видео ⟩ Лучший нокаут года? Чендлер "вырубил" Фергюсона резким ударом ногой в голову

ФОТО: Reuters/ScanPix

В минувшие выходные состоялся бой основного карда UFC 274, в котором сошлись представители лёгкого веса 36-летний американец Майкл Чендлер и его 38-летний соотечественник Тони Фергюсон. Бой завершился победой Чендлера нокаутом: боец "вырубил" оппонента резким ударом ногой в голову. 

Так, в воскресенье, 8 мая, в рамках UFC 274 свой первый нокаут в карьере пережил любимец болельщиков и легенда UFC Тони Фергюсон.

Некоторые эксперты уже называют удар Чендлера едва ли не лучшим нокаутом года в UFC, пишет "Чемпионат".

38-летний американец встретился на ринге с бывшим чемпионом Bellator Майклом Чендлером. Фергюсон превосходил соперника в первом раунде и даже после того, как Чендлер перевёл бой в партер, продолжал наносить эффективные удары локтями.

Однако уже в самом начале второго раунда Чендлер нанёс взрывной и точный удар ногой, отправивший Фергюсона в нокаут. Находящемуся без сознания борцу тут же оказали помощь медики, но несколько минут он пролежал неподвижно на земле. После спортсмен был доставлен в больницу.

Видео: Чендлер отправляет Фергюсона в нокаут

"Ничего не знаю о состоянии Тони в данный момент, но это был самый брутальный нокаут, который я когда-либо видел",

- заявил президент UFC Дэйна Уайт на пресс-конференции после боя.

Для Тони Фергюсона это поражение стало четвёртым подряд. До этого он проиграл Джастину Гэтжи, Чарльзу Оливейре и Бенеилу Дариушу.

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