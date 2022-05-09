Очевидцы Второй мировой: РФ в Украине воюет против мирного населения

Аркадий Леонидович ФОТО: Kosniantyn Hancharov/DW

Также Аркадий отметил, что из-за боевых действий в Донбассе ему пришлось переехать в Киев. "Мне очень нравится здесь (в пансионате. - Ред.), но меня тянет домой - в Донецк. Жду с нетерпением, когда закончится война", - подчеркнул он, отметив, что ему "ночью снится Донбасс".

"Это не война, а терроризм"

Кроме того, Аркадий признается, что не может спокойно наблюдать за происходящим в Мариуполе. "Что в Мариуполе сейчас делается? Огромное количество жертв и человеческих страданий. Есть нечего, пить нечего, стрелять тоже, наверное, скоро будет нечем, но нужно противодействовать российским войскам", - рассказывает он.

Мужчина отмечает необходимость немедленного прекращения боевых действий, поскольку, по его убеждению, в этой войне преимущественно погибают не военные, а гражданские. "Это же не война, а терроризм. Они убивают детей - больше 200 детей погибли. Дети жизни не видели, а их "старшие братья" постреляли", - возмущается он.

Свидетель Второй мировой войны убежден, что Украина обязательно восстановит свою территориальную целостность: "Столетняя война между Англией и Францией закончилась миром. Война между Украиной и РФ тоже закончится миром, но обязательно с победой Украины, не сомневаюсь в этом". Свою уверенность он объяснил поддержкой Украины со стороны Запада. "Сейчас наши военные разбивают вражеские танковые колонны, сбивают ракеты, самолеты, потому что есть чем", - объясняет он. Однако Аркадий убежден, что если бы страны Запада закрыли небо над Украиной, то "война бы давно уже закончилась". "Чего тянуть, все равно Путин не остановится на Украине", - сетует Аркадий.

"РФ считает, что у нее есть право захватывать другие страны"

В свою очередь 93-летний Василий Петрович из Киевской области сказал, что никогда не мог представить, что россияне нападут на Украину. "Они (российское руководство. - Ред.) считают себя первой страной в мире, они думают, что имеют право захватывать другие страны", - говорит он.

В то же время Василий убежден, что россияне, прежде всего, воюют с мирным населением. "Однако мирные люди ни в чем не повинны. Это несчастье, пришедшее на нашу землю", - добавил он.

Василий Петрович ФОТО: Kosniantyn Hancharov/DW

По убеждению Василия, президент РФ Владимир Путин хотел, чтобы Украина присоединилась к Таможенному союзу, но "наша страна этого не захотела" и поэтому руководитель РФ "начал мстить". "Он (Путин. - Ред.) хочет уничтожить украинский народ. Каждый день люди гибнут, в подвалах сидят месяцами. Что это за война против мирного населения, я этого не понимаю. Это просто уничтожение гражданских людей. Они не жалеют никого, даже детей", - утверждает он.

"Путин хотел восстановить Советский Союз"