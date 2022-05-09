Полиция: в связи с 9 мая задержаны 13 человек и возбуждено 28 административных дел

К 18.30 всего в стране было задержано 13 человек, но еще несколько человек доставили в отделения полиции для объяснений. Большинство из этих людей были задержаны за использование и отказ снять георгиевскую ленту, прославляющую военную агрессию и военные преступления.

В свою очередь, из 28 дел об административных правонарушениях большая часть была возбуждена в Латгальском регионе, из них 12 – в Даугавпилсе, а одно – в Резекне. В этом регионе также были выявлены нарушения использования геогриевских лент.

В Риге задержаны и доставлены в участок пять человек - трое из них за использование георгиевских ленточек и за отказ снимать их, а также за мелкое хулиганство и нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Только в районе парка Победы до 18.30 правоохранители объявили выговор не менее 84 людям. Эти люди выполнили инструкции полиции и удалили определенные символы.

Также начата проверка, когда было констатировано, что шестилетнего ребенка одели в стилизованную советскую форму.

За аналогичную деятельность также были задержаны лица в Даугавпилсе. Был задержан один местный активист, который в социальных сетях приглашал принять участие в марше поддержки. В данном случае возбуждено дело об административном правонарушении.

Полиция также начала ведомственное расследование дела в Лиепае, когда ночью без согласования к памятнику защитникам Лиепаи прикрепили украинский флаг. В понедельник утром сотрудники муниципального образования Лиепаи сняли флаг Украины.

В полиции отмечают, что тех, кто сегодня пришел к памятнику в парке Победы, чтобы выразить поддержку Украине и протест против российской агрессии, не прогоняют.

В полиции напомнили, что тем, кто приносит цветы к памятнику, нельзя задерживаться и что людей направляют по заранее оговоренному маршруту. Именно поэтому в окрестностях парка Победы существуют различные ограничения и разграничения, целью которых является более эффективное управление потоками людей.

Госполиция ранее призывала жителей не посещать памятник в Риге, чтобы не стать "актерами российской пропаганды" и проявить уважение к народу Украины, страдающему в войне, начатой ​​Россией.

Правоохранительные органы сегодня действуют в соответствии со специальным планом общественной безопасности.