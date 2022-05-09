Бюро по защите Сатверсме: есть риски при сносе памятника в парке Победы

Бюро рассмотрело подготовленный Минюстом доклад о возможных юридических решениях по демонтажу, перемещению и преобразованию памятника и представило министерству свое заключение о возможных рисках.

Учитывая, что официальная Россия использует исторические вопросы как инструмент внутренней и внешней политики, и исходя из опыта реакции России на различные ситуации в контексте истории, Бюро по защите Сатверсме считает, что в случае сноса памятника последуют ответные меры России.

Это может быть усиление российских кибератак на критическую инфраструктуру и другие национально важные сектора, интенсивная пропаганда против Латвии, повышенный риск физических провокаций с учетом прокремлевских настроений у части общества.

Бюро также допускает возможные индивидуальные санкции против должностных лиц, которые будут инициировать или поддерживать снос памятника. Также не исключены действия со стороны Следственного комитета России - подразделения, которое расследует преступления, связанные с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории.

Риски включают в себя активизацию дискредитации Латвии, провокации против латвийского дипломатического персонала и объектов в России.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш в понедельник после заседания коалиции прокомментировал отчет Бюро. Он сказал, что ситуация в Латвии значительно изменилась после нападения России на Украину: многие представители общественности переосмысливают свои прежние взгляды,

по данным опросов, поддержка войны России в Украине снижается с каждым днем.

"Причина, видимо, связана еще и с тем, что мы в Латвии прекратили трансляцию российских пропагандистских каналов - вместо них начинает приходить другая информация, в том числе на русском языке, которая лучше отражает происходящее. Теперь нашей целью и моей как главы правительства является усиление социальной сплоченности и достижение общего понимания не только того, что происходит сегодня на Украине, но и истинной истории нашей страны", - сказал Кариньш.

Он также подчеркнул, что окончание Второй мировой войны действительно стало победой для Западной Европы, а для народа Латвии - началом новой оккупации.

Премьер-министр отметил, что в настоящее время он не замечает тенденции к расколу общества, наоборот, наблюдается тенденция к росту понимания общественностью событий на Украине и подлинной истории Латвии.

Между тем, лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс заявил, что разногласия по этим вопросам в обществе существуют, например, наблюдались ситуации, когда в Латвии в машинах с украинскими флагами разбивались стекла или совершалось преследование мирных украинцев другими способами.

Лидер Нацобъединения подчеркнул, что война на Украине, хотя и с кровью, привела к большему согласию в латвийском обществе и среди политических партий и что "уклоняться от решения больше нельзя".