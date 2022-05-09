Латвия может принять чемпионат мира по хоккею 2023 года

В апреле Международная федерация хоккея на льду с шайбой (IIHF) лишила Россию права провести чемпионат мира по хоккею 2023 года. Чемпионат мира планировался в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.

Судьба организации чемпионата будет решаться 26 и 27 мая на предстоящем Конгрессе IIHF.

"В настоящее время мы серьёзно рассматриваем возможность проведения чемпионата вместе с Финляндией в следующем году. Одна группа будет играть в Риге, другая - в Тампере. Мы готовы взять на себя эту ответственность, и в ближайшие дни будет принято решение, следует ли подавать заявку в качестве кандидата", - сказал Калвитис.

В прошлом году Латвия уже принимала чемпионат мира. Изначально он должен был пройти в Риге и Минске, но Беларусь лишили права на проведение чемпионата и весь турнир проходил в столице Латвии.

IIHF мотивировала лишение России чемпионата этого года "заботой о безопасности участников, официальных лиц, СМИ и болельщиков", не говоря уже о российском вторжении в Украину.

Новая принимающая страна будет утверждена на ежегодном Конгрессе IIHF в Тампере в последнюю неделю чемпионата мира в этом году. Назначение новой принимающей страны будет приоритетом для конгресса.

Чемпионат мира 2022 года в Финляндии пройдет с 13 по 29 мая.