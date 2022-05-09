Сборная Латвии в последнем проверочном матче перед ЧМ обыграла Казахстан

Латвийские хоккеисты одержали уверенную победу со счётом 5:1 (3:0, 1:1, 1:0).

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Роберт Букартс, Артур Кулда, Ренарс Крастенбергс, Мартиньш Дзиеркалс и Родриго Аболс.

Сборная Латвии играла практически со всеми своими ведущими хоккеистами, в том числе с вратарём Элвисом Мерзликиным, который в этом матче отразил 21 бросок и был признан лучшим игроком в составе латышей.

Сборная Латвии открыла счёт уже на второй минуте матча - розыгрыш большинства реализовал Роберт Букартс.

На 13-й минуте игрового отрезка Оскар Батня удвоил разрыв, причём обе команды в тот момент играли в неполных составах - 4 на 4. Спустя 4 минуты и 12 секунд Крастенбергс убежал в быструю контратаку и завершил рейд точным броском - 3:0.

Под занавес игрового отрезка сборная Латвии удалилась и начала второй период в меньшинстве, чем и воспользовался Никита Михайлис, поразивший ворота Мерзликина уже через 47 секунд после стартового вбрасывания.

На 15-й минуте периода Дзиеркалс довел счёт до 4:1, а окончательную точку в матче на 18-й минуте третьего периода поставил Родриго Аболс.

После окончания основного времени команды сыграли овертайм, который победителя не выявил, и провели серию буллитов, в которой Латвия уступила 2:3. Свои буллиты реализовали Дзиеркалс и Аболс, тогда как Николай Елисеев, Рудольф Балцерс и Рихард Букарс переиграть голкипера не смогли.

В воскресенье сборная Латвии также встречалась с Казахстаном и победила 5:0. "Сухой" матч провёл вратарь Артур Шилов, в свою очередь, голами отметились Николай Елисеев (дважды), Карлис Чуксте, Оскар Батня и Андрис Джериньш.

Всего же сборная Латвии в ходе подготовки к чемпионату мира провела шесть игр - сначала латыши в гостях уступили Швейцарии 2:5 и 1:3, а затем сыграли с Францией 1:2 и 3:2.

На чемпионате мира сборная Латвии в группе В скрестит клюшки с Финляндией, США, Чехией, Швецией, Норвегией и Великобританией. В свою очередь, в группе А выступят Канада, Германия, Швейцария, Словакия, Дания, Казахстан, Италия и Франция.

Чемпионат мира по хоккею 2022 года пройдёт в Финляндии с 13 по 29 мая.