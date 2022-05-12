ВИДЕО ⟩ Осечка "Лиепаи" и второе очко "Спартака"

12-й тур начался с домашней победы "Валмиеры" над "Даугавпилсом" с минимальным счётом - 1:0. Единственный гол в составе победителей на 21-й минуте забил Раймонд Кроллис, которого на ударную позицию вывел колумбиец Камило Мена.

Отметим, что для "Валмиеры" эта победа стала восьмой подряд, а для Кроллиса гол в ворота "Даугавпилса" стал седьмым в текущем сезоне "Вирслиги".

Вторую победу в текущем сезоне одержал "Тукумс", который у себя дома победил "Ауду" - 2:1. Хозяева вышли вперёд на 16-й минуте после гола Дависа Зелтиньша. На 75-й минуте футболисты "Тукумса" заработали право на 11-метровый удар, который безошибочно реализовал Маркус Круглаужс. Окончательный счёт в матче на 87-й минуте установил Станислав Крапухин.

Достаточно неожиданно завершился матч "Лиепаи" и юрмальского "Спартака", которые сыграли вничью - 0:0. Благодаря этому результату юрмалчане, которые в этом сезоне ещё не побеждали, заработали своё второе очко.

Наконец-то смогла победить "Рига", которая прервала серию из трёх поражений подряд. Подопечные Торстена Финка встречались с "Супер Новой" и смогли одержать уверенную победу - 4:1.

Голами в составе победителей отметились Джозельфо Барнс, Юрий Кендыш, Карим Лукили и Габриэль Рамос. Единственный мяч в составе хозяев забил Евгений Минин.

В заключительном матче 12-го тура РФШ на своём поле обыграла "Метту" - 3:1. Хозяева вышли вперёд на 12-й минуте благодаря голу Андрея Илича, а ещё 5 минут спустя Кевин Фризенбихлер увеличил преимущество РФШ. На 51-й минуте австриец классным ударом из-за пределов штрафной оформил дубль, а на 56-й минуте Бруно Мелнис размочил счёт и установил окончательный результат на табло.

После 12 туров турнирную таблицу чемпионата Латвии возглавляют "Валмиера" и РФШ, которые набрали по 29 очков. На третьем месте с 26 очками идёт "Лиепая". Далее располагаются "Рига" (22 очка), "Ауда" (18), "Даугавпилс" (15), "Метта" (12), "Тукумс" (7), "Супер Нова" (3) и "Спартак" (2).

В 13-м туре чемпионата Латвии 2022 года, который состоится 14 и 15 мая, "Даугавпилс" у себя дома сыграет с "Лиепаей", "Спартак" - с "Ригой", "Тукумс" - с "Супер Новой", "Ауда" - с РФШ, а "Метта" - с "Валмиерой".