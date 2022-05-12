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По мере расширения ассортимента услуг, доступных онлайн, важно не только самому освоить основные принципы онлайн-безопасности, но и обучить этому своих родителей и членов семьи, которые, возможно, всегда хотели научиться совершать покупки в Интернете, но по каким-то причинам так этого и не сделали. Поэтому для того, чтобы показать, что шопинг в Интернете может быть не только простым, но и удобным и безопасным, создатель контента Алина Келлер вместе с мамой Еленой приняла недельный вызов, во время которого Алина должна была показать маме, как стать настоящим #смарт_покупателем и научиться ориентироваться в ассортименте онлайн-услуг, осознавая при этом свою цифровую безопасности.

Елена, мама Алины Келлер, до эксперимента #смарт_покупатель относилась к покупкам в Интернете с осторожностью – она больше любила делать покупки в обычных магазинах, где ей всегда нравилось самой выбирать продукты и вещи, непосредственно рассматривать и оценивать качество товаров. Иногда, когда возникала необходимость что-то заказать онлайн, она просила помощи дочери Алины.

Сама Алина Келлер признает, что около 80 % своих ежедневных покупок совершает в Интернете и считает, что каждый ребенок должен показать своим родителям и членам семьи, как делать покупки в Интернете, потому что это прекрасная возможность и сэкономить время для своих любимых, и облегчить быт, избавившись от тяжелых пакетов с продуктами питания, которые мы обычно приносим домой из магазина.

Поэтому, решив принять участие в этом эксперименте, Алина обязалась показать маме, что делать покупки в Интернете можно совершенно безопасно, удобно и просто, всего лишь зная и соблюдая основные очень простые принципы, которые в процессе шопинга использует #смарт_покупатель:

делает долгосрочные покупки;

умеет распознавать надежные онлайн-магазины;

выбирает безопасные способы оплаты.

Подробнее о том, удалось ли Елене, маме Алины Келлер, в ходе эксперимента стать настоящим #смарт_покупателем, можно узнать здесь:

О кампании #смарт_покупатель