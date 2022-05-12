Как стать смарт-покупателем? Алина Келлер обучает маму, как безопасно делать покупки в Интернете
По мере расширения ассортимента услуг, доступных онлайн, важно не только самому освоить основные принципы онлайн-безопасности, но и обучить этому своих родителей и членов семьи, которые, возможно, всегда хотели научиться совершать покупки в Интернете, но по каким-то причинам так этого и не сделали. Поэтому для того, чтобы показать, что шопинг в Интернете может быть не только простым, но и удобным и безопасным, создатель контента Алина Келлер вместе с мамой Еленой приняла недельный вызов, во время которого Алина должна была показать маме, как стать настоящим #смарт_покупателем и научиться ориентироваться в ассортименте онлайн-услуг, осознавая при этом свою цифровую безопасности.
Елена, мама Алины Келлер, до эксперимента #смарт_покупатель относилась к покупкам в Интернете с осторожностью – она больше любила делать покупки в обычных магазинах, где ей всегда нравилось самой выбирать продукты и вещи, непосредственно рассматривать и оценивать качество товаров. Иногда, когда возникала необходимость что-то заказать онлайн, она просила помощи дочери Алины.
Сама Алина Келлер признает, что около 80 % своих ежедневных покупок совершает в Интернете и считает, что каждый ребенок должен показать своим родителям и членам семьи, как делать покупки в Интернете, потому что это прекрасная возможность и сэкономить время для своих любимых, и облегчить быт, избавившись от тяжелых пакетов с продуктами питания, которые мы обычно приносим домой из магазина.
Поэтому, решив принять участие в этом эксперименте, Алина обязалась показать маме, что делать покупки в Интернете можно совершенно безопасно, удобно и просто, всего лишь зная и соблюдая основные очень простые принципы, которые в процессе шопинга использует #смарт_покупатель:
- делает долгосрочные покупки;
- умеет распознавать надежные онлайн-магазины;
- выбирает безопасные способы оплаты.
Подробнее о том, удалось ли Елене, маме Алины Келлер, в ходе эксперимента стать настоящим #смарт_покупателем, можно узнать здесь:
О кампании #смарт_покупатель
В настоящее время все больше покупателей отдает предпочтение расчетам и покупкам в Интернете, используя различные современные платежные способы. Чтобы побуждать население и предпринимателей активно использовать решения э-коммерции, одновременно расширяя знания о цифровой безопасности, надежных покупках, а также поддерживать местную предпринимательскую деятельность, Mastercard вместе с Ассоциацией финансовой отрасли организует информационную кампанию #смарт_покупатель. Кампания будет проводиться в апреле и мае 2022 года. Основные деловые партнеры во время кампании – латвийские банки. Латвийские предприятия приглашаются оценить преимущества э-коммерции и безналичных расчетов, ознакомившись с информационными материалами кампании на странице #смарт_покупатель в Facebook.