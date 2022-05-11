Благодаря россиянину Усик возглавил рейтинг лучших боксёров мира

Это произошло благодаря победе российского боксёра Дмитрий Бивола над мексиканцем Саулем Альваресом, который ранее возглавлял рейтинг. Их поединок состоялся 8 мая и завершился победой 31-летнего Бивола единогласным решением судей.

Для Бивола эта победа стала 20-й в карьере. Россиянин ещё не проигрывал на профессиональном ринге. Альварес провёл на профессиональном ринге 61 бой, одержав 57 побед (39 нокаутом) при двух поражениях и двух ничьих.

Таким образом, Альварес потерял в рейтинге две позиции, уступив первое место Усику, который в сентябре 2021 года отобрал у британца Энтони Джошуа чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе

Полностью топ-10 по версии DAZN выглядит следующим образом :

Александр Усик Теренс Кроуфорд Сауль Альварес Наоя Иноуэ Эррол Спенс Дмитрий Бивол Тайсон Фьюри Джордж Камбосос Стивен Фултон Шакур Стивенсон

Отметим, что Альварес остаётся лучшим боксёром мира по версии The Ring. Этот рейтинг будет обновлён в конце мая.