Благодаря россиянину Усик возглавил рейтинг лучших боксёров мира
Украинец Александр Усик поднялся на первое место рейтинга лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории по версии стримингового сервиса DAZN.
Украинец Александр Усик поднялся на первое место рейтинга лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории по версии стримингового сервиса DAZN.
Это произошло благодаря победе российского боксёра Дмитрий Бивола над мексиканцем Саулем Альваресом, который ранее возглавлял рейтинг. Их поединок состоялся 8 мая и завершился победой 31-летнего Бивола единогласным решением судей.
Для Бивола эта победа стала 20-й в карьере. Россиянин ещё не проигрывал на профессиональном ринге. Альварес провёл на профессиональном ринге 61 бой, одержав 57 побед (39 нокаутом) при двух поражениях и двух ничьих.
Таким образом, Альварес потерял в рейтинге две позиции, уступив первое место Усику, который в сентябре 2021 года отобрал у британца Энтони Джошуа чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе
Полностью топ-10 по версии DAZN выглядит следующим образом:
Отметим, что Альварес остаётся лучшим боксёром мира по версии The Ring. Этот рейтинг будет обновлён в конце мая.
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