В Латвии зарегистрировали проект помощи "пострадавшим от действий России"

Об этом Красильщик написал в своем Facebook. В частности он заявил: "Проект состоит из двух частей - медиа и чат. Медиа - пока что только в соцсетях. Для этого я отдам свой Instagram и Telegram проекту".

В манифесте проекта сказано, что у них "работают граждане России, Украины и Казахстана, но мы открыты к сотрудничеству со всеми, кто разделяет наши ценности. Фонд зарегистрирован в Латвии".

После решения проблемы, с которой обратится пострадавший человек (на правах анонимности), сообщения будут автоматически удаляться.

"Служба поддержки - это профессиональный саппорт в безопасном чатике, который мы сами разработали. Он анонимный и самоудаляется после того, как кейс решен, - мы не хотим, чтобы кто-то что-то куда-то слил, поэтому решили, что лучший выход - просто ничего не хранить", - написал Красильщик.