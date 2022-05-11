Госполиция поставила забор вокруг памятника в парке Победы

Уже сообщалось, что сегодня начальник Государственной полиции принял решение о закрытии подхода к парку Победы для всех жителей, чтобы не допустить угрозы безопасности общества, жизни и здоровья, возможных провокаций и обострений, а также максимально устранить нарушения. Для более эффективного обеспечения выполнения этих задач уже сегодня вокруг этого объекта выставлен забор.

Lai efektīvāk nodrošinātu rīkojuma izpildi, jau šodien ap šo objektu un tā laukumu ir izlikts žogs un piekļuve ir liegta visiem. Vairāk par to, kāpēc policija bija nebija tiesīga šo lēmumu pieņemt ātrāk, skaidro Valsts policijas priekšnieks: https://t.co/AHzd2l2fG4 pic.twitter.com/aztLfTiuNW — Valsts policija (@Valsts_policija) May 11, 2022

Кроме того, Государственная полиция провела конкретную линию - нулевая толерантность к любым нарушениям, оправдывающим военную агрессию в Украине, советскую оккупацию, а также к другим подобным нарушениям. Действия полиции будет строгими, конкретными и немедленными.

"Ход событий вчерашнего дня оцениваю как неприемлемый и понимаю реакцию патриотично настроенного общества на то, почему доступ к символу оккупационного режима не был ограничен быстрее. Со стороны полиции я хочу еще раз подчеркнуть, что мы можем работать только в соответствии с законом. Право полиции на ограничение доступа к какому-либо объекту не является настолько всеобъемлющим, как может показаться. Обращаю внимание на то, что без реально существенных признаков угрозы общественной безопасности статья закона, предусматривающая право запретить доступ к каким-либо объектам, не может быть применена. Готовясь к 9 мая, полиция работала по заранее разработанному плану, своевременно предотвращая риски конфронтации и угрозы, о чем свидетельствует и ход конкретного дня - все было проведено без существенных обострений и без каких-либо особенных конфронтаций. Кроме того, не было допущено массового сборища лиц и все прошло сравнительно спокойно. Таким образом, на конкретный момент любые решения о запрете на доступ к объекту со стороны полиции не были бы обоснованными. Это не исключает возможности закрыть этот доступ другим органам, имеющим такую компетентность", - заявил глава Госполиции Армандс Рукс.

"До вчерашнего дня, 10 мая, выраженной угрозы обществу, когда именно полиция имеет право закрыть это место, - не было. В свою очередь, ход развития событий 10 мая показал, насколько реально существуют физические конфронтации и другие риски в окрестностях этого объекта, так как в свободно доступной среде, где могут собираться как патриотически настроенные лица, так и лица с пророссийским отношением, есть плодородная почва и для потенциальных столкновений, и для массовых нарушений закона.

Оценивая возможное развитие событий, которые могут вызвать как риск физического столкновения, так и массовые беспорядки со всеми вытекающими последствиями, угрожая тем самым безопасности жителей Латвии, возникло аргументированное основание для соответствующих опасений и принятия решения. Сейчас я не вижу ни морального, ни законно обоснованного повода для отмены этого решения", - добавил Рукс.

Государственная полиция обращает внимание на то, что Бюро внутреннего контроля Государственной полиции проводит служебную проверку действий должностных лиц Госполиции 9 и 10 мая, а также нескольких эпизодов 11 мая возле памятника в парке. "Ситуация сложилась абсолютно неприемлемая. Я также очень недоволен действиями отдельных должностных лиц полиции или даже бездействием в их реакции на события в парке Победы. Если действия отдельных должностных лиц полиции в связи с правонарушениями или ситуациями в парке Победы оцениваются как излишне толерантные, призываем сообщить об этом руководству Государственной полиции на vadiba@vp.gov.lv, должностные лица обязаны отвечать за свои действия", - сказал Рукс.

Одновременно Государственная полиция обращает внимание на то, что при планировании дальнейших действий было обращение к Земессардзе по поводу потенциальной поддержки в случае необходимости. Подтверждение поддержки от Земессардзе получено, но пока такая поддержка еще не нужна.