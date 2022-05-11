Пт, 13.05.2022
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Михаил Шейтельман, политтехнолог

Госполиция поставила забор вокруг памятника в парке Победы

ФОТО: Valsts policija

Чтобы не допустить возможной провокации, доступ к памятнику в парке Победы ограничен забором, об этом Госполиция написала в социальной сети Twitter.

Уже сообщалось, что сегодня начальник Государственной полиции принял решение о закрытии подхода к парку Победы для всех жителей, чтобы не допустить угрозы безопасности общества, жизни и здоровья, возможных провокаций и обострений, а также максимально устранить нарушения. Для более эффективного обеспечения выполнения этих задач уже сегодня вокруг этого объекта выставлен забор.

Кроме того, Государственная полиция провела конкретную линию - нулевая толерантность к любым нарушениям, оправдывающим военную агрессию в Украине, советскую оккупацию, а также к другим подобным нарушениям. Действия полиции будет строгими, конкретными и немедленными.

"Ход событий вчерашнего дня оцениваю как неприемлемый и понимаю реакцию патриотично настроенного общества на то, почему доступ к символу оккупационного режима не был ограничен быстрее. Со стороны полиции я хочу еще раз подчеркнуть, что мы можем работать только в соответствии с законом. Право полиции на ограничение доступа к какому-либо объекту не является настолько всеобъемлющим, как может показаться. Обращаю внимание на то, что без реально существенных признаков угрозы общественной безопасности статья закона, предусматривающая право запретить доступ к каким-либо объектам, не может быть применена. Готовясь к 9 мая, полиция работала по заранее разработанному плану, своевременно предотвращая риски конфронтации и угрозы, о чем свидетельствует и ход конкретного дня - все было проведено без существенных обострений и без каких-либо особенных конфронтаций. Кроме того, не было допущено массового сборища лиц и все прошло сравнительно спокойно. Таким образом, на конкретный момент любые решения о запрете на доступ к объекту со стороны полиции не были бы обоснованными. Это не исключает возможности закрыть этот доступ другим органам, имеющим такую компетентность", - заявил глава Госполиции Армандс Рукс.

"До вчерашнего дня, 10 мая, выраженной угрозы обществу, когда именно полиция имеет право закрыть это место, - не было. В свою очередь, ход развития событий 10 мая показал, насколько реально существуют физические конфронтации и другие риски в окрестностях этого объекта, так как в свободно доступной среде, где могут собираться как патриотически настроенные лица, так и лица с пророссийским отношением, есть плодородная почва и для потенциальных столкновений, и для массовых нарушений закона.

Оценивая возможное развитие событий, которые могут вызвать как риск физического столкновения, так и массовые беспорядки со всеми вытекающими последствиями, угрожая тем самым безопасности жителей Латвии, возникло аргументированное основание для соответствующих опасений и принятия решения. Сейчас я не вижу ни морального, ни законно обоснованного повода для отмены этого решения", - добавил Рукс.

Государственная полиция обращает внимание на то, что Бюро внутреннего контроля Государственной полиции проводит служебную проверку действий должностных лиц Госполиции 9 и 10 мая, а также нескольких эпизодов 11 мая возле памятника в парке. "Ситуация сложилась абсолютно неприемлемая. Я также очень недоволен действиями отдельных должностных лиц полиции или даже бездействием в их реакции на события в парке Победы. Если действия отдельных должностных лиц полиции в связи с правонарушениями или ситуациями в парке Победы оцениваются как излишне толерантные, призываем сообщить об этом руководству Государственной полиции на vadiba@vp.gov.lv, должностные лица обязаны отвечать за свои действия", - сказал Рукс.

Одновременно Государственная полиция обращает внимание на то, что при планировании дальнейших действий было обращение к Земессардзе по поводу потенциальной поддержки в случае необходимости. Подтверждение поддержки от Земессардзе получено, но пока такая поддержка еще не нужна.

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