Пт, 13.05.2022
Так страшно мне не было никогда о "фильтрационных лагерях" для украинцев
о "фильтрационных лагерях" для украинцев

В Херсоне не будет "народной республики", высказано желание присоединиться к России

ФОТО: AP/Scanpix

Пророссийские "власти" Херсонской области, находящейся под оккупацией России, объявили о желании попросить президента России Владимира Путина включить территорию Херсона в состав России, сообщило РИА "Новости".

Украинские власти ранее отметили, что российские власти планируют проводить в Херсоне "референдум" о "провозглашении народной республики".

Однако теперь представители "власти" сообщили, что "референдума" не будет.

"Никакие народные республики в Херсонской области не будут созданы, референдума не будет. Будем обращаться к президенту России с просьбой включить Херсонскую область в состав России", - сообщил заместитель руководителя пророссийской администрации Херсона Кирилл Стремоусов.

О новой "военно-гражданской администрации" в Херсоне российские власти объявили в конце апреля. Кроме того, при посредничестве СМИ были представлены новые "руководители" области.

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