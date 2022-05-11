В Херсоне не будет "народной республики", высказано желание присоединиться к России

Украинские власти ранее отметили, что российские власти планируют проводить в Херсоне "референдум" о "провозглашении народной республики".

Однако теперь представители "власти" сообщили, что "референдума" не будет.

"Никакие народные республики в Херсонской области не будут созданы, референдума не будет. Будем обращаться к президенту России с просьбой включить Херсонскую область в состав России", - сообщил заместитель руководителя пророссийской администрации Херсона Кирилл Стремоусов.

О новой "военно-гражданской администрации" в Херсоне российские власти объявили в конце апреля. Кроме того, при посредничестве СМИ были представлены новые "руководители" области.