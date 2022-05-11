Пт, 13.05.2022
Вы больше похожи на 13-летнюю девочку из Торонто, чем на викинга Антон Долин о рижанах
Антон Долин о рижанах
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Украина сегодня: первый суд над российским военным, нелегальный сбор средств, останки солдат

Взрыв на заводе "Азовсталь" в Мариуполе ФОТО: REUTERS/Alexander Ermochenko

Все сейчас говорят только о том, что происходит вокруг памятника в парке Победы. Но не стоит забывать, что рядом идет настоящая война. О том, что случилось в 77-й войны, рассказываем в нашей сводке.

Президент России Владимир Путин не закончит войну в Украине кампанией в Донбассе и полон решимости установить связь с отколовшимся от Молдовы регионом Приднестровье, выступила во вторник, 10 мая, в комитете Сената США по вооруженным силам директор Национальной разведки Эврил Хэйнс.

Пророссийские "власти" Херсонской области, находящейся под оккупацией России, объявили о желании попросить президента России Владимира Путина включить территорию Херсона в состав России.

В Сумской области Украины военного из РФ будут судить за убийство местного мирного жителя, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Это будет первым случаем суда над российским военным в стране.

Зерно, похищенное российскими войсками в Украине, уже вывезено на экспорт, и большая его часть перевозится российскими судами по Средиземному морю, сообщило Минобороны Украины.

Бывший гендиректор "Яндекс.Лавки" Илья Красильщик запустил новый медиапроект "Служба поддержки". Его цель - помощь пострадавшим от действий России. Фонд зарегистрирован в Латвии.

Если Россия не будет выплачивать пенсии российским гражданам, проживающим в Латвии, этим людям придется оказывать социальную помощь, заявила сегодня в комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества заместитель госсекретаря Министерства благосостояния Диана Якайте.

Служба государственной безопасности подозревает некое лицо в причастности к сбору финансовых и материальных средств для воюющих в Украине российских вооруженных сил, совершающих преступления против Украины и ее народа

На российских федеральных каналах в последние несколько недель все чаще упоминают возможность применения Россией ядерного оружия. Угрозы ядерного удара звучат на фоне отсутствия значимых успехов в объявленной Владимиром Путиным "спецоперации" в Украине.

В Киевской области в вагоне поезда, оснащенном холодильным оборудованием, находятся останки российских солдат, погибших на войне в Украине, которые Россия пока не забрала, сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

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